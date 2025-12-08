Це спільний проєкт СТБ і Solar Media Entertainment. Прем'єра відбудеться 22 грудня о 20:00 на телеканалі СТБ. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про стрічку.

Що відомо про серіал "Обмежено придатні"?

Серіал розповідає про звичайну українську родину, життя яких докорінно змінює війна, – з притаманною режисеру Аркадію Непиталюку самоіронією, теплом і людяністю.

Це глибока і водночас легка історія про те, як війна змінює життя звичайних українських родин, їхні стосунки, внутрішній світ і погляди на майбутнє. Про людей, які, попри всі випробування та складні рішення, знаходять у собі сили сміятися, любити й жити далі.

"Обмежено придатні": дивіться онлайн трейлер серіалу

Режисером серіалу виступив Аркадій Непиталюк, знайомий глядачам цілою низкою потужних кіносеріальних та документальних проєктів ("І будуть люди", "Уроки толерантності", "Припутні", "ГКЧП", "11 дітей з Моршина" та ін.).

У головних ролях – Олександр Ярема, Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Кароліна Мруга, Ніна Набока, Ірина Мак, Борис Георгієвський, Сергій Бережко, Наталія Мазур, Софія Бровко, Макс Бурлака, Василь Василик, Дар'я Білоцерковець, Тетяна Комарова, Анна Коломієць, Остап Дзядек.

Які ролі зіграють актори?

Олена Узлюк у серіалі зіграла роль вчительки молодших класів, мами й дружини, яка завжди старається бути "правильною", але глибоко в собі сумнівається, що справді з усім справляється. Вона живе в режимі вічного марафону – між уроками, зошитами, готуванням і тривогами. Під час повномасштабного вторгнення першою її думкою була: "Головне – врятувати доньку". Вона вивезла дитину за кордон і вірила, що згодом забере й решту родини. Але життя розпалося на "до" і "після", і тепер Надії доводиться шукати новий сенс – для себе, для сім'ї, і для того, щоб знову відчути, що вона не просто тримається, а живе.

Олександр Ярема у серіалі – чоловік із села, який з дитинства був під гіперопікою матері, бо ріс без батька. Мрійливий, добрий, трохи наївний. З юних літ мав хист до творчості, грав на баяні, тому, після армії поїхав вчитися в місто організатором масових свят. Йому завжди була потрібна поруч сильна жінка, бо сам рідко брав ініціативу у свої руки. До одруження, це була його мати Юрина, а потім естафету на себе взяла дружина – Надія. Під час вторгнення Зеник відправив дружину з донькою за кордон, а сам залишився "стерегти дім" – хоча сам не до кінця розумів, від чого саме. Тепер його найбільший страх – що родина збудує нове життя без нього.

Кароліна Мруга у серіалі – молода дівчина із великими мріями стати актрисою, що не пройшла жодного кастингу. Вона – бунтарка з серцем, що завжди бореться справедливість. Після евакуації до Польщі вперше відчула, що таке справжня свобода – без тиску, без шаблонів, із правом бути собою. Тепер Діана стоїть перед вибором, залишитися в комфортному середовищі та з новим коханим, чи знову все кинути, повернутися додому, щоб обʼєднатися зі своєю сім'єю.

у серіалі – молода дівчина із великими мріями стати актрисою, що не пройшла жодного кастингу. Вона – бунтарка з серцем, що завжди бореться справедливість. Після евакуації до Польщі вперше відчула, що таке справжня свобода – без тиску, без шаблонів, із правом бути собою. Тепер Діана стоїть перед вибором, залишитися в комфортному середовищі та з новим коханим, чи знову все кинути, повернутися додому, щоб обʼєднатися зі своєю сім'єю. Персонаж Олександра Піскунова у серіалі активно шукає себе в цьому світі. Завжди намагався відокремити себе від побутового життя маленького містечка. Під час повномасштабного вторгнення почав активно тікати з реальності, заглиблюючись в езотеричні практики. Як і батько, зростав під впливом сильних жінок, але тепер намагається зробити свій перший по-справжньому чоловічий вчинок.

А ролі інших українських акторів ви зможете побачити уже зовсім скоро, занурившись у нову серіальну історію, яка нікого не залишить байдужим.