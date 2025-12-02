У матеріалі 24 Каналу пропонуємо дізнатись, що відомо про Павела та чому українській команді було важко з ним працювати.

Зверніть увагу Де дивитись 2 сезон серіалу "Кава з кардамоном․ Сила землі" онлайн

Павел – польський актор кіно, театру та телебачення. У 1993 році закінчив Краківську академію театрального мистецтва імені Станіслава Виспянського. Спершу дебютував у спектаклі, а згодом виступав у варшавських театрах.

Цікаво, що Делонгу пощастило знятись у популярному фільмі Стівена Спілберга – "Список Шиндлера". В одному з інтерв'ю актор розповідав, що він дуже хотів потрапити у кінокартину, яку знімали у Кракові, однак не щастило. Та через декілька днів до нього зателефонував інший режисер, який запросив Павела на проби. Ось так йому вдалось отримати роль у стрічці.

З цього моменту професійна кар'єра пішла вгору. Делонга добре знає російська аудиторія, адже актор знявся у багатьох їхніх фільмах. Крім того, ім'я зірки можна побачити у фільмах і серіалах польського, українського, білоруського, французького та американського виробництва.

Павел Делонг Павел Делонг / Фото з фейсбуку актора

В Україні Павел став відомим завдяки ролі Адама у популярному серіалі "Кава з Кардамоном". Автори повідомили, що у новому, другому сезоні, цього героя не буде у сюжеті.

Павел Делонг у серіалі Павел Делонг у серіалі "Кава з кардамоном" / Фото з фейсбуку актора

Та виявилось, що команді було дуже складно працювати з Делонгом на знімальному майданчику.

Ірина Громозда, режисерка серіалу, розповіла, що Павел переписував сцени й не дослухався до кманди. Вона переконана, що сюжет міг би бути цікавішим, якби актор не втручався у процес.

Ірина каже, що він приносив на знімальний майданчик тексти, в яких не залишалося місця для інших акторів, і категорично заявляв, що гратиме саме так, як написав.

Актор не любить на публіку виносити приватне життя. Та персі таки дещо відомо про стосунки Павела.

З цивільною дружиною Катажиною Гайдарською чоловік познайомився у театральній школі. Як відомо, сьогодні пара не разом, однак у них є спільний син Павло.

Павел Делонг із сином Павел Делонг із сином / Фото з фейсбуку

Пізніше актору приписували роман з Еммою Ківорковою-Рачковською – дантисткою та співвласницею варшавської стоматологічної клініки Villa Nova.

ЗМІ також писали, що Делонг зустрічається з колишньою дружиною російського актора Марата Башарова – Катериною Архаровою. Та згодом пара вирішила залишитись друзями.

Відомо, що сьогодні серце Павела зайняте.

Коли Росія розгорнула проти України повномасштабну війну, то польський актор засудив дії країни-агресорки та підтримав українців. Він зізнавався, що пропонував прихисток своїм колегам з України та намагався розповідати правду всьому світу.

Павел продовжує розвивати кар'єру у польському театрі та кіно й активно веде соцмережі.

Також читайте про актора, який зіграв сина Адама у 2 сезоні "Кави з кардамоном".