У матеріалі 24 Каналу пропонуємо дізнатись, що відомо про Павела та чому українській команді було важко з ним працювати.

Кар'єра та фільмографія Павела Делонга

Павел – польський актор кіно, театру та телебачення. У 1993 році закінчив Краківську академію театрального мистецтва імені Станіслава Виспянського. Спершу дебютував у спектаклі, а згодом виступав у варшавських театрах.

Цікаво, що Делонгу пощастило знятись у популярному фільмі Стівена Спілберга – "Список Шиндлера". В одному з інтерв'ю актор розповідав, що він дуже хотів потрапити у кінокартину, яку знімали у Кракові, однак не щастило. Та через декілька днів до нього зателефонував інший режисер, який запросив Павела на проби. Ось так йому вдалось отримати роль у стрічці.

З цього моменту професійна кар'єра пішла вгору. Делонга добре знає російська аудиторія, адже актор знявся у багатьох їхніх фільмах. Крім того, ім'я зірки можна побачити у фільмах і серіалах польського, українського, білоруського, французького та американського виробництва.

Павел Делонг / Фото з фейсбуку актора

В Україні Павел став відомим завдяки ролі Адама у популярному серіалі "Кава з Кардамоном". Автори повідомили, що у новому, другому сезоні, цього героя не буде у сюжеті.

Павел Делонг у серіалі "Кава з кардамоном" / Фото з фейсбуку актора

Та виявилось, що команді було дуже складно працювати з Делонгом на знімальному майданчику.

Ірина Громозда, режисерка серіалу, розповіла, що Павел переписував сцени й не дослухався до кманди. Вона переконана, що сюжет міг би бути цікавішим, якби актор не втручався у процес.

Ірина каже, що він приносив на знімальний майданчик тексти, в яких не залишалося місця для інших акторів, і категорично заявляв, що гратиме саме так, як написав.

Особисте життя

Актор не любить на публіку виносити приватне життя. Та персі таки дещо відомо про стосунки Павела.

З цивільною дружиною Катажиною Гайдарською чоловік познайомився у театральній школі. Як відомо, сьогодні пара не разом, однак у них є спільний син Павло.

Павел Делонг із сином / Фото з фейсбуку

Пізніше актору приписували роман з Еммою Ківорковою-Рачковською – дантисткою та співвласницею варшавської стоматологічної клініки Villa Nova.

ЗМІ також писали, що Делонг зустрічається з колишньою дружиною російського актора Марата Башарова – Катериною Архаровою. Та згодом пара вирішила залишитись друзями.

Відомо, що сьогодні серце Павела зайняте.

Де зараз Павел Делонг?

Коли Росія розгорнула проти України повномасштабну війну, то польський актор засудив дії країни-агресорки та підтримав українців. Він зізнавався, що пропонував прихисток своїм колегам з України та намагався розповідати правду всьому світу.

Павел продовжує розвивати кар'єру у польському театрі та кіно й активно веде соцмережі.

