У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, як Іван потрапив у серіал, у яких ще проєктах його можна побачити та що про нього відомо.

Іван Довженко у "Каві з кардамоном": що відомо?

Іван Довженко розповів, що роль у серіалі "Кава з кардамоном" стала для нього справжньою несподіванкою, але й великим щастям. Він зізнається, що сумнівався, чи візьмуть його в цей проєкт, адже конкуренція була серйозною. Іван навіть не одразу зрозумів, що Ірина Громозда, яка читала з ним сценарій, і є режисеркою серіалу.

Коли я почав працювати над роллю, спершу перечитав сценарій, потім передивився перший сезон, де Войцех ще маленький. І тоді зрозумів: якщо хочу зробити персонажа живим, мені потрібно його "відчути". Я навіть завів окремий зошит, де записував його історію, думки, можливі переживання,

– розповідав Іван.

Він втілив роль Войцеха Родзінського, сина Адама. Це персонаж із дуже яскраво вираженим протестом у поведінці. Він виріс без батька та матері, а Анна є його мачухою, тому протягом майже всього серіалу він її ненавидить та звинувачує в усьому, що сталося з їхньою сім'єю.

Ця роль стала для Івана Довженка дебютною і справді вдалою. До цього він здебільшого працював у театрі. Однак уже у 2026 році ми побачимо новий фільм, у якому зіграв Довженко. Це буде стрічка "Мавка. Справжній міф" – проєкт, у якому він виконав одну з головних ролей.

Що відомо про Івана Довженка?

Іван Довженко є одним із яскравих представників молодого покоління українських акторів. Він син відомих українських акторів В'ячеслава Довженка та Ксенії Баші, а також онук актора театру імені Івана Франка – Василя Баші.

Проте варто зазначити, що Іван ніколи цим не хизується і йде своїм шляхом самостійно. Він зізнається, що завжди дослухається до порад батьків, проте всі його проєкти – це результат його власних заслуг і старань.

Вже з самого дитинства Іван перебував в акторському середовищі. Хоча спершу він мріяв стати музикантом, доля вирішила інакше. Батьки підтримали його тоді й підтримують досі.

З такою яскравою зовнішністю та талантом Іван Довженко, ймовірно, чекає велике майбутнє. Його вже сьогодні називають справжнім секс-символом і одним із найяскравіших облич нового українського кіно.