Однак воно виявилося коротшим, ніж перший сезон. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, скільки епізодів налічує другий сезон серіалу.
Скільки епізодів налічує 2 сезон "Кави з кардамоном"?
Перший сезон "Кави з кардамоном" налічував 10 епізодів і розповідав про Анну та Адама, які боролися за своє щастя. Другий сезон цієї історичної драми складається з 8 епізодів. У цій частині Анна постає вже зовсім іншою перед глядачем.
Усі епізоди другого сезону вже доступні для перегляду на Київстар ТБ, а незабаром прем'єра відбудеться і на телеканалі СТБ.
Що відомо про 1 сезон "Кави з кардамоном"?
- Нагадаємо, що перший сезон серіалу було знято за романом української письменниці Наталії Гурницької.
- Другий сезон – це не продовження тієї ж історії, а оригінальне бачення режисерів та інших творців серіалу.
- У другому сезоні глядачі більше не побачать польського актора Алана Делонга, який виконував роль Адама в першому сезоні.
- Натомість з'являться нові яскраві актори, серед яких Олексій Гнатковський, Іван Довженко, Надія Хільська, Олександр Кобзар та інші.