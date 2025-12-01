Анна, яка втратила свого чоловіка, тепер самостійно має залагоджувати всі питання щодо маєтку та дітей. На неї чекають події, які вимагатимуть термінових рішень і навіть жертв. 24 Канал уже знає, де можна подивитись онлайн новий сезон "Кава з кардамоном. Сила землі".
Де подивитись онлайн новий сезон "Кава з кардамоном. Сила землі"?
Наразі стрічка буде доступна до перегляду на платформі Київстар ТБ. Пізніше новий сезон серіалу буде доступний до перегляду в ефірі телеканалу СТБ.
"Кава з кардамоном. Сила землі" дивіться онлайн трейлер 2 сезону
Відомо, що "Кава з кардамоном. Сила землі" складатиметься з восьми серій, тоді як у першому сезоні – вісім серій.
Чому варто подивитись 2 сезон "Кави з кардамоном"?
Насамперед стрічку варто подивитись заради акторів, які перевтілились у різних героїв. Хтось дивуватиме новим амплуа, а комусь дісталась роль, яка притаманна у реальному житті.
- Олена Лавренюк – Анна Родзінська;
- Олексій Гнатковський – Стефан Терлецький;
- Олександр Кобзар – Петер Крушевський;
- Тарас Цимбалюк – Андрій Марецький;
- Надія Хільська – Патрісія Крушевська;
- Ада Роговцева – Корнелія Крушевська;
- Зоя Лавренюк – Люцина Родзінська;
- Поліна Арно – Грета Крушевська;
- Іван Довженко – Войцек Родзінський.
Що цікаво, це перша стрічка за три роки перерви, де знялась неповторна Ада Роговцева.
Олена Лавернюк, у коментарі 24 Каналу розповідала, що другий сезон виходить за межі класичної драми. Це буде історія не тільки про кохання, а й про честь, обов'язок і вибір, який визначає майбутнє Анни (головної героїні).
