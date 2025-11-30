І поки всі з нетерпінням чекають на продовження, саме час обрати для перегляду інший серіал. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали для вас стрічки, які сподобаються прихильникам "Дивних див".

Що подивитись прихильникам серіалу "Дивні дива"?

"Ключі Локків"

Якщо ви фанат науково-фантастичного серіалу "Дивні дива", гарним варіантом для перегляду може стати американський драматичний серіал з елементами хорору під назвою "Ключі Локків".

Овдовіла жінка Ніна Локк разом із трьома дітьми змушена переїхати до родинного маєтку в містечку Лавкрафт. Здавалося б, на родину чекає світле майбутнє та спокійне життя, адже в минулому вони пережили трагічні події. Однак, на перший погляд, затишне сімейне гніздечко, яке мало дарувати лише приємні спогади, перетворюється на справжню пастку.

"Ключі Локків": дивіться онлайн трейлер серіалу

Цей дім приховує в собі справжню магію, яка відкриває шлях в абсолютно інші світи.

У головних ролях: Дарбі Стенчфілд, Коннор Джессап, Емілія Джонс, Джексон Роберт Скотт, Лайсла де Олівейра, Петріс Джонс та Ґріффін Глюк.

Серіал налічує три сезони й має досить високий глядацький рейтинг – 7,3 бала на IMDb. Також стрічка була номінована на премію "Сатурн" у категорії "Найкращий телесеріал у жанрі фентезі". Тож, якщо ви прихильник подібних історій, вам точно варто зануритися в цю кіноісторію.

Якщо ви – прихильник таких кіноісторії, як "Ключі Локків" та культового серіалу "Дивні дива", зверніть також увагу на такі проєкти:

"Пітьма" (2017 – 2020) – німецький науково-фантастичний телесеріал з елементами драми та трилеру.

(2017 – 2020) – німецький науково-фантастичний телесеріал з елементами драми та трилеру. "Цілком таємно" (1993 – 2018) – американський фантастичний телесеріал.

І поки всі в очікуванні прем'єри 2 частини фінального сезону серіалу "Дивні дива", обирайте історію, яка може подарувати вам незабутні враження від перегляду.