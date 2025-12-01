Анна, которая потеряла своего мужа, теперь самостоятельно должна улаживать все вопросы относительно имения и детей. Ее ждут события, которые потребуют срочных решений и даже жертв. 24 Канал уже знает, где можно посмотреть онлайн новый сезон "Кофе с кардамоном. Сила земли".
Где посмотреть онлайн новый сезон "Кофе с кардамоном. Сила земли"?
Сейчас лента будет доступна к просмотру на платформе Киевстар ТВ. Позже новый сезон сериала будет доступен к просмотру в эфире телеканала СТБ.
"Кофе с кардамоном. Сила земли" смотрите онлайн трейлер 2 сезона
Известно, что "Кофе с кардамоном. Сила земли" будет состоять из восьми серий, тогда как в первом сезоне – восемь серий.
Почему стоит посмотреть 2 сезон "Кофе с кардамоном"?
Прежде всего ленту стоит посмотреть ради актеров, которые перевоплотились в разных героев. Кто-то будет удивлять новым амплуа, а кому-то досталась роль, которая присуща в реальной жизни.
- Елена Лавренюк – Анна Родзинская;
- Алексей Гнатковский – Стефан Терлецкий;
- Александр Кобзарь – Петер Крушевский;
- Тарас Цимбалюк – Андрей Марецкий;
- Надежда Хильская – Патрисия Крушевская;
- Ада Роговцева – Корнелия Крушевская;
- Зоя Лавренюк – Люцина Родзинская;
- Полина Арно – Грета Крушевская;
- Иван Довженко – Войцек Родзинский.
Что интересно, это первая лента за три года перерыва, где снялась неповторимая Ада Роговцева.
Елена Лавернюк, в комментарии 24 Каналу рассказывала, что второй сезон выходит за пределы классической драмы. Это будет история не только о любви, но и о чести, долге и выборе, который определяет будущее Анны (главной героини).
