Анна, которая потеряла своего мужа, теперь самостоятельно должна улаживать все вопросы относительно имения и детей. Ее ждут события, которые потребуют срочных решений и даже жертв. 24 Канал уже знает, где можно посмотреть онлайн новый сезон "Кофе с кардамоном. Сила земли".

Где посмотреть онлайн новый сезон "Кофе с кардамоном. Сила земли"?

Сейчас лента будет доступна к просмотру на платформе Киевстар ТВ. Позже новый сезон сериала будет доступен к просмотру в эфире телеканала СТБ.

"Кофе с кардамоном. Сила земли" смотрите онлайн трейлер 2 сезона

Известно, что "Кофе с кардамоном. Сила земли" будет состоять из восьми серий, тогда как в первом сезоне – восемь серий.

Почему стоит посмотреть 2 сезон "Кофе с кардамоном"?

Прежде всего ленту стоит посмотреть ради актеров, которые перевоплотились в разных героев. Кто-то будет удивлять новым амплуа, а кому-то досталась роль, которая присуща в реальной жизни.

Елена Лавренюк – Анна Родзинская;

Алексей Гнатковский – Стефан Терлецкий;

Александр Кобзарь – Петер Крушевский;

Тарас Цимбалюк – Андрей Марецкий;

Надежда Хильская – Патрисия Крушевская;

Ада Роговцева – Корнелия Крушевская;

Зоя Лавренюк – Люцина Родзинская;

Полина Арно – Грета Крушевская;

Иван Довженко – Войцек Родзинский.

Что интересно, это первая лента за три года перерыва, где снялась неповторимая Ада Роговцева.

Елена Лавернюк, в комментарии 24 Каналу рассказывала, что второй сезон выходит за пределы классической драмы. Это будет история не только о любви, но и о чести, долге и выборе, который определяет будущее Анны (главной героини).

