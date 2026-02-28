Наразі найдовшим українським серіалом можна назвати детектив "Виходьте без дзвінка", прем'єра якого відбулася у 2018 році, пише 24 Канал.

Теж цікаво Затягує надовго: серіал, який має понад 800 серій

Про що найдовший український серіал "Виходьте без дзвінка"?

Сюжет розгортається навколо таксиста Богдана, колишнього спецпризначенця, який пережив особисте трагедію і тепер починає власні розслідування. Оскільки Богдан працює в таксі, то постійно опиняється в епіцентрі загадкових подій – від сімейних драм до кримінальних історій.

Це детективний серіал з соціальною драмою, який захоплює емоційними сюжетами. Тут є погоні, небезпечні злочинці, корупційні схеми, а також людські історії про зраду, кохання та вибір.

Увагу глядачів тримає те, що у кожній серії розслідується окрема справа, але крізь них проходить наскрізна лінія особитої боротьби головного героя. Цей серіал точно сподобається тим, хто любить історії про справедливість, сильних головних героїв.

"Виходьте без дзвінка": дивіться онлайн 1 серію

Які ще детективні серіали варто подивитися?