Наразі найдовшим українським серіалом можна назвати детектив "Виходьте без дзвінка", прем'єра якого відбулася у 2018 році, пише 24 Канал.
Про що найдовший український серіал "Виходьте без дзвінка"?
Сюжет розгортається навколо таксиста Богдана, колишнього спецпризначенця, який пережив особисте трагедію і тепер починає власні розслідування. Оскільки Богдан працює в таксі, то постійно опиняється в епіцентрі загадкових подій – від сімейних драм до кримінальних історій.
Це детективний серіал з соціальною драмою, який захоплює емоційними сюжетами. Тут є погоні, небезпечні злочинці, корупційні схеми, а також людські історії про зраду, кохання та вибір.
Увагу глядачів тримає те, що у кожній серії розслідується окрема справа, але крізь них проходить наскрізна лінія особитої боротьби головного героя. Цей серіал точно сподобається тим, хто любить історії про справедливість, сильних головних героїв.
"Виходьте без дзвінка": дивіться онлайн 1 серію
Які ще детективні серіали варто подивитися?
- "Тиха Нава". Це перший український детективний трилер в стилі true crime, який наробив галасу на початку 2026 року. У провінційному містечку молодий юрист Адам Юшкевич випадково опиняється в епіцентрі розслідування жорстоких злочинів.
- "Ключі від правди". У цьому серіалі головні ролі зіграли Антоніна Хижняк та Сергій Стрельніков. Головна героїня Валерія розслідує трагічну загибель свого брата й заради цього влаштовується на роботу в готель, за стінами якого ховається чимало таємниць.
- "Парочка слідчих". Ще один серіал, який дуже полюбився українським глядачам, тож зовсім скоро відбудеться прем'єра 2 сезону. Тут молода слідча Софія, яка в своїй роботі стикається з багатьма упередженнями. Однак з часом Софії вдається довести свою професійність, у чому їй допомагає співпраця з закритим і важким у спілкуванні судмедекспертом Пашею.