Чому так люблять "Доктор Хто"?

Це найдовший науково-фантастичний серіал, який вперше вийшов на екрани у 1963 році. Прем'єра відбулася на телеканалі BBC. Сюжет розгортається навколо загадкового мандрівника в часі – Доктора, який подорожує Всесвітом на космічного кораблі ТАРДІС, що схожий на синю поліцейську будку.

Цікаво те, що протягом десятиліть роль Доктора грали різні актори, оскільки за сюжетом герой здатен "регенеруватися", змінюючи характер і зовнішність.

Після понад 60 років існування у 1989 проєкт поставили на паузу, а в 2005 відбувся перезапуск, який виявився успішним. З того часу "Доктор Хто" пережив нову хвилю популярності та отримав ще більше фанатів у всьому світі.

Серіал не втрачає зацікавленості серед публіки, оскільки постійно оновлюється: змінюються актори, супутники Доктора, шоуранера, навіть подача історій. Однак головні теми протягом усіх цих років залишаються незмінними – боротьба добра зі злом, цінність життя, сила людяності.

