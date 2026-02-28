Одним из таких сериалов является британский "Доктор Кто", который уже стал настоящей легендой в мире кино, пишет 24 Канал.

Тоже интересно 4 старые турецкие сериалы, от которых когда-то все фанатели

Почему так любят "Доктор Кто"?

Это самый длинный научно-фантастический сериал, который впервые вышел на экраны в 1963 году. Премьера состоялась на телеканале BBC. Сюжет разворачивается вокруг загадочного путешественника во времени – Доктора, который путешествует по Вселенной на космическом корабле ТАРДИС, похожий на синюю полицейскую будку.

Интересно то, что на протяжении десятилетий роль Доктора играли разные актеры, поскольку по сюжету герой способен "регенерироваться", меняя характер и внешность.

После более 60 лет существования в 1989 проект поставили на паузу, а в 2005 состоялся перезапуск, который оказался успешным. С тех пор "Доктор Кто" пережил новую волну популярности и получил еще больше фанатов во всем мире.

Сериал не теряет интереса среди публики, поскольку постоянно обновляется: меняются актеры, спутники Доктора, шоураннера, даже подача историй. Однако главные темы на протяжении всех этих лет остаются неизменными – борьба добра со злом, ценность жизни, сила человечности.

"Доктор Кто": смотрите онлайн трейлер сериала

Что посмотреть, если понравился "Доктор Кто"?