24 Канал собрал в подборке лучшие турецкие кинохиты, которые в свое время были на устах у всех.
Тоже интересно Новые украинские сериалы, которые уже есть на ютубе: посмотрите их за выходные
Какие старые турецкие сериалы обожали все?
"Великолепный век"
Рейтинг IMDb: 7.0
Историческую сагу о султане Сулеймане и его возлюбленной Роксолане точно видели большинство из нас. Сериал поражал не только роскошными костюмами, но и дворцовыми интригами, страстными отношениями. Эта история стала настоящим феноменом. Именно из-за нее миллионы зрителей во всем мире познакомились с турецкими драмами.
"Великолепный век": смотрите онлайн трейлер сериала
"Запретная любовь"
Рейтинг IMDb: 7.6
Невероятная история страсти между девушкой Бихтер и мужчиной, который значительно старше ее. Однако их отношения перерастают в любовный треугольник и огромный обман. Сможет ли Бихтер быть честной с Аднаном и с собой?
"Запретная любовь": смотрите онлайн трейлер сериала
"Сила любви Ферихи"
Рейтинг IMDb: 5.6
Фериха родом из бедной семьи, но благодаря своему уму и настойчивости поступает в престижный университет в Стамбуле. Там она знакомится с богачом Эмиром, однако боится сказать правду о своем социальном статусе, поэтому их история начинается с лжи. Фериха, притворяясь богатой наследницей, начинает разрушать их отношения, ставя под угрозу любовь, доверие и будущее.
"Сила любви Ферихи": смотрите онлайн трейлер сериала
"Черная роза"
Рейтинг IMDb: 5.2
Эбра годами считает свой брак счастливым, воспитывает детей. Внезапно ее муж исчезает, а впоследствии становится понятно, что он скрывал другую семью и еще множество тайн. Женщине приходится начинать все с нуля, бороться за детей и собственное достоинство, когда нет поддержки и остается один на один со своими проблемами.
"Черная роза": смотрите онлайн 1 серию
Какой турецкий сериал можно посмотреть за выходные?
Не все турецкие сериалы затянуты на несколько сезонов, есть и мини-сериалы, которые можно посмотреть за несколько часов. Один из таких – "Фатма", состоящий из 6 эпизодов и доступный к просмотру на Netflix. По сюжету, неприметная уборщица переживает горе и готова на все, чтобы найти пропавшего мужа. Даже на убийство. Но старые раны не дают ей покоя.