24 Канал зібрав у добірці найкращі турецькі кінохіти, які свого часу були на устах у всіх.

Які старі турецькі серіали обожнювали всі?

"Величне століття"

Рейтинг IMDb: 7.0

Історичну сагу про султана Сулеймана та його кохану Роксолану точно бачили більшість з нас. Серіал вражав не тільки розкішними костюмами, а й палацовими інтригами, пристрасними стосунками. Ця історія стала справжнім феноменом. Саме через неї мільйони глядачів у всьому світі познайомилися з турецькими драмами.

"Величне століття": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Заборонене кохання"

Рейтинг IMDb: 7.6

Неймовірна історія пристрасті між дівчиною Біхтер і чоловіком, який значно старший за неї. Однак їхні стосунки переростають у любовний трикутник та величезний обман. Чи зможе Біхтер бути чесною з Аднаном та з собою?

"Заборонене кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сила кохання Феріхи"

Рейтинг IMDb: 5.6

Феріха родом з бідної родини, але завдяки своєму розуму та наполегливості вступає до престижного університету в Стамбулі. Там вона знайомиться з багатієм Еміром, однак боїться сказати правду про свій соціальний статус, тож їхня історія починається з брехні. Феріха, прикидаючись багатою спадкоємицею, починає руйнувати їхні стосунки, ставлячи під загрозу кохання, довіру та майбутнє.

"Сила кохання Феріхи": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чорна троянда"

Рейтинг IMDb: 5.2

Ебра роками вважає свій шлюб щасливим, виховує дітей. Раптово її чоловік зникає, а згодом стає зрозуміло, що він приховував іншу родину та ще безліч таємниць. Жінці доводиться починати все з нуля, боротися за дітей та власну гідність, коли немає підтримки і залишається сам на сам зі своїми проблемами.

"Чорна троянда": дивіться онлайн 1 серію

Який турецький серіал можна подивитися за вихідні?

Не всі турецькі серіали затягнуті на кілька сезонів, є й мінісеріали, які можна подивитися за кілька годин. Один з таких – "Фатма", що складається з 6 епізодів й доступний до перегляду на Netflix. За сюжетом, непримітна прибиральниця переживає горе та готова на все, щоб знайти зниклого чоловіка. Навіть на вбивство. Але старі рани не дають їй спокою.