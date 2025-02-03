Однак нещодавно акторка неабияк розчарувала своїх українських прихильників. У матеріалі 24 Каналу дізнаєтесь, де зараз Ханде та що каже про війну в Україні.

Дивіться також Відома українська акторка загинула внаслідок російського обстрілу Полтави

Де зараз Ханде Ерчел, яка стала розчаруванням для всіх українці

На сьогодні Ханде Ерчел стала суцільним розчаруванням серед українських кіноманів. Поки в Україні триває кровопролитна війна, акторка, відома своєю роллю в популярному серіалі "Постукай в мої двері", відвідала країну-окупанта, що стало справжнім шоком для її фанатів в Україні.

Попри те, що війна, розв'язана Росією, забирає тисячі життів та залишає країну в руїнах, Ханде Ерчел не зробила жодної публічної заяви, засуджуючи агресію і насильство, що відбувається. Ба більше, сьогодні мережею шириться безліч відеороликів, де Ханде з'являється на російських червоних килимах, де вона позує для фотографій і надає інтерв'ю. Ерчел намагається говорити фрази російською та зізнається у коханні країні окупантів.

Окрім цього, Ерчел активно спілкується з російськими "зірками", зокрема з пропутінською Ксенією Бородіною. А також висловлює своє захоплення Юрієм Борисовим, російським актором, який номінований на Оскар-2025.

Її тісні зв'язки з представниками російського шоубізнесу, а також публічні захоплення путіністами на фоні війни, що триває, значно змінили ставлення до неї у багатьох українців.

Зараз у Ханде значно менше шанувальників в Україні, ніж було раніше. Замість захоплення її талантом, багато українців відчувають глибоке розчарування через те, як вона поводиться в такий важкий час для нашої країни.