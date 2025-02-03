Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Театр сучасного діалогу в Полтаві, де вона працювала. Тіло дівчини було знайдено серед уламків зруйнованого будинку.

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Анастасія Кольвах загинула від ракетного удару в Полтаві: що відомо

Анастасії Кольвах було 30 років. Вона була талановитою українською акторкою театру та активною волонтеркою. Смерть молодої акторки стала величезною втратою для української культури та спільноти.

Анастасія була не лише акторкою полтавського театру, а й активно брала участь у культурних ініціативах. Вона проводила лекції в місцевому кіноклубі "Кінодвіж", а також активно співпрацювала з громадською організацією UAnimals, яка займається захистом прав тварин. Крім того, акторка допомагала людям, які постраждали від війни. Відомо, що її хлопець наразі служить у ЗСУ.

Про смерть Анастасії Кольвах повідомив Театр сучасного діалогу в Полтаві, де вона працювала. У своїй заяві театр висловив глибоке співчуття родині, друзям та колегам акторки:

Сумуємо разом з вами. Слова не добираються. Лети високо, пташко,

– йдеться в повідомленні театру.

Колега та подруга Анастасії Кольвах, акторка Діана Шайдаєва, також поділилася своїми спогадами про неї в емоційному дописі:

Ми захоплювалися її вмілим водінням на механіці, вона розповідала смішні історії. Настя смішна, яскрава і гучна… Ввечері нам повідомили, що вона загинула,

– написала Діана.

Трагедія, що сталася, залишила після себе глибокий слід у серцях усіх, хто знав і любив Анастасію за її талант, доброту та відданість своїй справі.