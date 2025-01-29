У нашому матеріалі ви дізнаєтесь більше про ці нові серіали, які стали популярними на платформі, а також про те, чому вони зуміли перевершити своїх попередників. З найрізноманітнішими жанрами – від драм і трилерів до комедій і фантастики – кожен зможе знайти для себе щось цікаве.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

"Нічний агент" 2 сезон

За сюжетом, Пітер Сміт – агент ФБР низького рівня, який працює в підвалі Білого дому, виконуючи рутинну, майже непомітну роботу. Його повсякденність складається з очікування телефонних дзвінків, які ніколи не надходять, і відчуття, що його кар'єра рухається в тупик. Та одного дня все змінюється, коли Пітер отримує терміновий дзвінок від Роуз, високопосадовця, яка виявила змову, що загрожує національній безпеці США.

"Нічний агент": дивіться онлайн трейлер серіалу

Разом вони починають розслідування, яке невдовзі перетворюється на боротьбу за їхнє життя. Роуз розкриває корупційні схеми, які пронизують найвищі шари влади, і тепер Пітер та вона стають мішенями для тих, хто готовий на все, щоб захистити свої темні секрети. Їхній шлях сповнений небезпеки, зрад та інтриг. Вони повинні боротися не лише з ворогами, а й з власними сумнівами та страхами, адже чим більше вони дізнаються, тим складнішими стають моральні вибори.

Все це веде до напруженої кульмінації в самому Білому домі, де на кону не лише їхня безпека, а й доля нації.

"Первісна Америка"

За сюжетом, мати з сином, утікаючи від темного минулого, вирушають у подорож через суворі й жорстокі землі американського Заходу. Їхній шлях – це не лише фізичний рух через величезні простори, а й спроба знайти безпеку, спокій і нове життя в умовах постійної небезпеки. Кожен день для них – це боротьба за виживання, адже навколо лише жорстока природа та люди, які часто виявляються не менш небезпечними.

"Первісна Америка": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гра в кальмара" 2 сезон

У другій частині "Гри в кальмара" продовжується історія головного героя – гравця №456, Гі Хуна. Після приголомшливих подій першого сезону він знову бере участь у грі на виживання, але тепер його мета змінюється. Як він сам заявляє, він хоче покласти край цій жорстокій грі, адже тепер добре обізнаний про її правила та смертельні наслідки. Проте, як і раніше, він опиняється в небезпечному світі, де кожен вибір може стати фатальним.

"Гра в кальмара": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ця нова частина обіцяє ще більше напруги, адже Гі Хун, знову потрапивши у гру, стикається з новими випробуваннями, а його мотивація тепер набуває глибшого, особистісного значення. Глядачі зможуть побачити, як він намагається не тільки врятувати себе, але й зупинити цей жахливий процес раз і назавжди.

Для тих, хто став шанувальником серіалу та знайшов своїх улюблених персонажів у першій частині, буде приємно дізнатися, що деякі актори повернуться і в другому сезоні.

Серед найпопулярніших серіалів на Netflix також такі стрічки:

"Цілую, Кітті" 2 сезон

"Нічний агент" 1 сезон

"Сумую за тобою"

"Гра в кальмара" 1 сезон

"Цілую, Кітті" 1 сезон

"Шантаж" 1 сезон

"Ла-Пальма"

Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом.