В нашем материале вы узнаете больше об этих новых сериалах, которые стали популярными на платформе, а также о том, почему они сумели превзойти своих предшественников. С самыми разнообразными жанрами – от драм и триллеров до комедий и фантастики – каждый сможет найти для себя что-то интересное.

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Самые популярные сериалы на Netflix

"Ночной агент" 2 сезон

По сюжету, Питер Смит – агент ФБР низкого уровня, который работает в подвале Белого дома, выполняя рутинную, почти незаметную работу. Его повседневность состоит из ожидания телефонных звонков, которые никогда не поступают, и ощущение, что его карьера движется в тупик. Но однажды все меняется, когда Питер получает срочный звонок от Роуз, высокопоставленного чиновника, которая обнаружила заговор, угрожающий национальной безопасности США.

"Ночной агент": смотрите онлайн трейлер сериала

Вместе они начинают расследование, которое вскоре превращается в борьбу за их жизнь. Роуз раскрывает коррупционные схемы, которые пронизывают высшие слои власти, и теперь Питер и она становятся мишенями для тех, кто готов на все, чтобы защитить свои темные секреты. Их путь полон опасности, предательств и интриг. Они должны бороться не только с врагами, но и с собственными сомнениями и страхами, ведь чем больше они узнают, тем сложнее становятся моральные выборы.

Все это ведет к напряженной кульминации в самом Белом доме, где на кону не только их безопасность, но и судьба нации.

"Первобытная Америка"

По сюжету, мать с сыном, убегая от темного прошлого, отправляются в путешествие через суровые и жестокие земли американского Запада. Их путь – это не только физическое движение через огромные пространства, но и попытка найти безопасность, спокойствие и новую жизнь в условиях постоянной опасности. Каждый день для них – это борьба за выживание, ведь вокруг только жестокая природа и люди, которые часто оказываются не менее опасными.

"Первобытная Америка": смотрите онлайн трейлер сериала

"Игра в кальмара" 2 сезон

Во второй части "Игры в кальмара" продолжается история главного героя – игрока №456, Ги Хуна. После потрясающих событий первого сезона он снова участвует в игре на выживание, но теперь его цель меняется. Как он сам заявляет, он хочет положить конец этой жестокой игре, ведь теперь хорошо осведомлен о ее правилах и смертельных последствиях. Однако, по-прежнему, он оказывается в опасном мире, где каждый выбор может стать фатальным.

"Игра в кальмара": смотрите онлайн трейлер сериала

Эта новая часть обещает еще больше напряжения, ведь Ги Хун, снова попав в игру, сталкивается с новыми испытаниями, а его мотивация теперь приобретает более глубокое, личностное значение. Зрители смогут увидеть, как он пытается не только спасти себя, но и остановить этот ужасный процесс раз и навсегда.

Для тех, кто стал поклонником сериала и нашел своих любимых персонажей в первой части, будет приятно узнать, что некоторые актеры вернутся и во втором сезоне.

Среди самых популярных сериалов на Netflix также такие ленты:

"Целую, Китти" 2 сезон

"Ночной агент" 1 сезон

"Скучаю по тебе"

"Игра в кальмара" 1 сезон

"Целую, Китти" 1 сезон

"Шантаж" 1 сезон

"Ла-Пальма"

Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром.