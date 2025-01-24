Попри страшну війну, яку провадить Росія, Голлівуд продовжує висловлювати захоплення акторською грою путініста. У матеріалі розповідаємо, як реагує світ на номінацію Юрія Борисова.

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Голлівуд у захваті через номінацію на Оскар-2025 росіянина Юрія Борисова

Поки в Україні триває кровопролитна війна, і вся свідома частина людства підтримує боротьбу українців за право на життя та свободу, гламурний Голлівуд продовжує демонструвати захоплення російським актором Юрієм Борисовим, якого номінували на Оскар-2025. Здається, що організатори премії вже забули про те, що відбувається в Україні та ігнорують торішню перемогу "20 днів у Маріуполі" та промову Мстислава Чернова на кінопремії, яка змусила весь світ замислитися над трагедією, що розгортається в Україні.

Натомість вже сьогодні провідні американські медіа активно розповідають про талановитого російського актора, вітаючи його з номінацією.



The Hollywood Reporter про Юрія Борисова / Скриншот

Реакція на номінацію Борисова підкреслює, як Голлівуд, здається, вибирає не бачити ту реальність, яку українці роками намагаються донести до світу.

Російська "еліта" активно говорить про початок скасування "культури відміни" росіян на заході, намагаючись подати ситуацію так, ніби міжнародна спільнота готова відкрити двері для культури та мистецтва з Росії. Вони стверджують, що "мистецтво не має кордонів", однак всі свідомі громадяни розуміють, що це твердження – риторична вигадка для виправдання власних інтересів.

Юрій Борисов, номінований на Оскар-2025, жодного разу не висловлював своє ставлення до війни, яку розв'язала Росія. Певна річ, у випадку відкритої підтримки війни він не отримав би таку високу оцінку у Голлівуді.

Платформа United24 нещодавно опублікувала пост із різким засудженням номінації Юрія Борисова на Оскар, наголошуючи на тому, що актор знімався в пропагандистських фільмах, які були створені в окупованому Криму і підтримували політику Кремля. Це кіно, яке стало частиною пропаганди російської влади, активно використовувалося для популяризації ідеології агресора. Проте, на цю критику, на жаль, не було жодної реакції з боку міжнародної кінематографічної спільноти.

У цьому контексті Україні необхідно робити все можливе, щоб актори та митці з нашої країни отримували визнання на таких престижних кінопреміях, як Оскар. Тільки тоді світ почує правду про те, що відбувається в Україні, і зможе зрозуміти, чому ця війна важлива не лише для нашої країни, а й для всього світу.