Цікаво, що саме цьому фільми букмекери пророкували перемогу, зазначає Кіно 24. Завдяки журналістам Associated Press, які до останнього залишалися в окупованому Маріуполі, вдалося вкотре на весь світ показати злочини росіян проти цивільного населення.

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"20 днів у Маріуполі" отримав Оскара

Творцями цього документального фільму є український журналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Після облоги Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення вони були єдиними представниками ЗМІ, які залишалися в місті.

У лютому та березні 2022 року протягом 20 днів журналісти документували злочини російських терористів проти цивільного населення – бомбардування, голод, холод, численні втрати.

Мстислав Чернов виступив на сцені Оскара з промовою. Режисер зі сльозами на очах розповів про перший для України фільм, який отримав найпрестижнішу кінопремію.

Напевно, я буду першим режисером, який скаже це тут: я хотів би, щоб цього фільму не було. Я хотів би, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав цю нагороду за те, щоб Росія не вбивала моїх земляків, звільнила всіх українських військових і цивільних, які в полоні. Але я не можу змінити історію. Я лише можу нагадувати, що не можна забувати тих, хто помер у Маріуполі, в інших українських містах, чиє життя забрала ця війна. Кіно формує спогади, спогади формують історію. Дякую всім! Слава Україні!

– сказав Чернов у прямому ефірі.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Це неоціненна робота журналістів, які, ризикуючи власним життям, показали світові правду про війну в Україні. Стрічка вже отримала чимало нагород закордоном, серед яких відзнака престижної кінопремії BAFTA. Тепер українці вкотре прокричали про війну, здобувши Оскара. Це не лише подяка за неймовірну працю, й можливість нагадати світові, що Україна вже два роки потерпає від терору з боку російських окупантів.

Які фільми конкурували з "20 днів у Маріуполі"

У номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" на Оскарі-2024 також були представлені такі стрічки: