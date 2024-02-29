Дивіться в матеріалі, кому пророкують омріяну золоту статуетку. Обирайте своїх фаворитів на Оскар-2024 та вболівайте за українську стрічку "20 днів у Маріуполі", яка претендує на номінацію "Найкращий документальний фільм".
Радимо Абсолютні рекордсмени: 3 легендарні фільми, які отримали найбільше статуеток Оскара
Хто отримає Оскар-2024: прогнози букмекерів
- Найкращий фільм: "Оппенгеймер"
- Найкращий режисер: Крістофер Нолан, "Оппенгеймер"
- Найкращий актор: Пол Джаматті, "Залишені"
- Найкраща акторка: Емма Стоун, "Бідолашні створіння"
- Найкращий актор другого плану: Роберт Дауні молодший, "Оппенгеймер"
- Найкраща акторка другого плану: Давайн Джой Рендольф, "Залишені"
- Найкращий оригінальний сценарій: "Анатомія падіння"
- Найкращий адаптований сценарій: "Американське чтиво"
- Найкращий повнометражний анімаційний фільм: "Хлопчик і птах"
- Найкращий міжнародний фільм: "Зона інтересу"
- Найкращий повнометражний документальний фільм: "20 днів в Маріуполі"
Фільм був створений командою журналістів від Associated Press, які виявилися останніми міжнародними кореспондентами в оточеному Маріуполі. Вони продовжували працювати в облозі, фіксуючи кадри, які пізніше стали символічними образами війни: трагічні випадки з дітьми, масові поховання, руйнування пологового будинку та інші страхіття, спричинені російськими злочинами.
"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму
- Найкращий монтаж фільму: "Оппенгеймер"
- Найкращий дизайн костюмів: "Бідолашні створіння"
- Найкращий макіяж і зачіска: "Маестро"
- Найкраща робота художника-постановника: "Бідолашні створіння"
- Найкраща операторська робота: "Оппенгеймер"
- Найкращий саундтрек: "Оппенгеймер"
- Найкращі візуальні ефекти: "Годзілла: Мінус один"
- Найкраща оригінальна пісня: "What Was I Made For?", "Барбі"
"What Was I Made For?": слухайте онлайн пісню
- Найкраща музика: "Оппенгеймер"
- Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Війна закінчилася! Натхненний музикою Джона та Йоко"
- Найкращий ігровий документальний фільм: "Чудова історія Генрі Шугара"
- Найкращий короткометражний документальний фільм: "Абетка заборони книг"
Оскар-2024: хто має найбільше номінацій
Уже вночі на 11 березня відбудеться церемонія вручення Оскар-2024, на якій будуть визначені переможці у всіх визначених номінаціях.
Фільми "Оппенгеймер" та "Бідолашні створіння" лідирують за кількістю номінацій з 13 та 11 відповідно. Також за Оскар змагатиметься український фільм "20 днів в Маріуполі", що нещодавно отримав премію BAFTA за найкращий документальний фільм. Відомо, що йому пророкують перемогу у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".