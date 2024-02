Дивіться в матеріалі, кому пророкують омріяну золоту статуетку. Обирайте своїх фаворитів на Оскар-2024 та вболівайте за українську стрічку "20 днів у Маріуполі", яка претендує на номінацію "Найкращий документальний фільм".

Хто отримає Оскар-2024: прогнози букмекерів

Найкращий фільм: "Оппенгеймер"

Найкращий режисер: Крістофер Нолан, "Оппенгеймер"

Найкращий актор: Пол Джаматті, "Залишені"

Найкраща акторка: Емма Стоун, "Бідолашні створіння"

Найкращий актор другого плану: Роберт Дауні молодший, "Оппенгеймер"

Найкраща акторка другого плану: Давайн Джой Рендольф, "Залишені"

Найкращий оригінальний сценарій: "Анатомія падіння"

Найкращий адаптований сценарій: "Американське чтиво"

Найкращий повнометражний анімаційний фільм: "Хлопчик і птах"

Найкращий міжнародний фільм: "Зона інтересу"

Найкращий повнометражний документальний фільм: "20 днів в Маріуполі"

Фільм був створений командою журналістів від Associated Press, які виявилися останніми міжнародними кореспондентами в оточеному Маріуполі. Вони продовжували працювати в облозі, фіксуючи кадри, які пізніше стали символічними образами війни: трагічні випадки з дітьми, масові поховання, руйнування пологового будинку та інші страхіття, спричинені російськими злочинами.

Найкращий монтаж фільму: "Оппенгеймер"

Найкращий дизайн костюмів: "Бідолашні створіння"

Найкращий макіяж і зачіска: "Маестро"

Найкраща робота художника-постановника: "Бідолашні створіння"

Найкраща операторська робота: "Оппенгеймер"

Найкращий саундтрек: "Оппенгеймер"

Найкращі візуальні ефекти: "Годзілла: Мінус один"

Найкраща оригінальна пісня: "What Was I Made For?", "Барбі"

Найкраща музика: "Оппенгеймер"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Війна закінчилася! Натхненний музикою Джона та Йоко"

Найкращий ігровий документальний фільм: "Чудова історія Генрі Шугара"

Найкращий короткометражний документальний фільм: "Абетка заборони книг"

Оскар-2024: хто має найбільше номінацій

Уже вночі на 11 березня відбудеться церемонія вручення Оскар-2024, на якій будуть визначені переможці у всіх визначених номінаціях.

Фільми "Оппенгеймер" та "Бідолашні створіння" лідирують за кількістю номінацій з 13 та 11 відповідно. Також за Оскар змагатиметься український фільм "20 днів в Маріуполі", що нещодавно отримав премію BAFTA за найкращий документальний фільм. Відомо, що йому пророкують перемогу у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".