Несмотря на страшную войну, которую ведет Россия, Голливуд продолжает выражать восхищение актерской игрой путиниста. В материале рассказываем, как реагирует мир на номинацию Юрия Борисова.

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Голливуд в восторге из-за номинации на Оскар-2025 россиянина Юрия Борисова

Пока в Украине продолжается кровопролитная война, и вся сознательная часть человечества поддерживает борьбу украинцев за право на жизнь и свободу, гламурный Голливуд продолжает демонстрировать восхищение российским актером Юрием Борисовым, которого номинировали на Оскар-2025. Кажется, что организаторы премии уже забыли о том, что происходит в Украине и игнорируют прошлогоднюю победу "20 дней в Мариуполе" и речь Мстислава Чернова на кинопремии, которая заставила весь мир задуматься над трагедией, разворачивающейся в Украине.

Зато уже сегодня ведущие американские медиа активно рассказывают о талантливом российском актере, поздравляя его с номинацией.



The Hollywood Reporter о Юрии Борисове / Скриншот

Реакция на номинацию Борисова подчеркивает, как Голливуд, кажется, выбирает не видеть ту реальность, которую украинцы годами пытаются донести до мира.

Российская "элита" активно говорит о начале отмены "культуры отмены" россиян на западе, пытаясь подать ситуацию так, будто международное сообщество готово открыть двери для культуры и искусства из России. Они утверждают, что "искусство не имеет границ", однако все сознательные граждане понимают, что это утверждение – риторическая выдумка для оправдания собственных интересов.

Юрий Борисов, номинирован на Оскар-2025, ни разу не высказывал свое отношение к войне, которую развязала Россия. Конечно, в случае открытой поддержки войны он не получил бы такую высокую оценку в Голливуде.

Платформа United24 недавно опубликовала пост с резким осуждением номинации Юрия Борисова на Оскар, подчеркивая то, что актер снимался в пропагандистских фильмах, которые были созданы в оккупированном Крыму и поддерживали политику Кремля. Это кино, которое стало частью пропаганды российских властей, активно использовалось для популяризации идеологии агрессора. Однако, на эту критику, к сожалению, не было никакой реакции со стороны международного кинематографического сообщества.

В этом контексте Украине необходимо делать все возможное, чтобы актеры и художники из нашей страны получали признание на таких престижных кинопремиях как Оскар. Только тогда мир услышит правду о том, что происходит в Украине, и сможет понять, почему эта война важна не только для нашей страны, но и для всего мира.