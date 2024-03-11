Чернов отметил преступления и агрессию россиян, которые ведут жестокую войну в Украине. Читайте в материале, что еще сказал режиссер на церемонии Оскара-2024.

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Мстислав Чернов произнес мощную речь на Оскаре-2024

Режиссер отметил, что он, пожалуй, будет первым и единственным автором кинокартины, который хотел бы, чтобы его фильма не существовало. Мстислав Чернов признался, что готов был бы отдать эту награду, лишь бы народ Украины больше не страдал.

Наверное, я буду первым режиссером, который скажет это здесь: я хотел бы, чтобы этого фильма не было. Я хотел бы, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города. Я бы отдал эту награду за то, чтобы Россия не убивала десятки тысяч моих соотечественников-украинцев, освободила всех украинских военных и гражданских, которые в плену,

– сказал режиссер.

Кроме того, Чернов сказал, что он не в силах изменить историю, но чувствует перед собой ответственность за то, чтобы напоминать миру об этом снова и снова.

Мстислав Чернов отметил, что "кино формирует воспоминания, а воспоминания – историю". Публика отреагировала на такую мощную речь украинского журналиста. Все мировые знаменитости аплодировали команде, которая создала лучший документальный фильм года "20 дней в Мариуполе", стоя.

"20 дней в Мариуполе" победил на Оскар-2024

Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко были одними из немногих представителей СМИ, которые выстояли в Мариуполе после начала полномасштабного вторжения.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

В феврале и марте 2022 года в течение 20 дней журналисты фиксировали преступления российских террористов против гражданского населения, такие как бомбардировки, голод, холод и многочисленные потери.