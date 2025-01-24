Ми вирішили полегшити вам вибір і зібрали найновіші трилери з високими рейтингами, які точно варто подивитись. Ці стрічки не просто заберуть вас у світ загадок і інтриг, а й залишать незабутнє враження, змушуючи думати про сюжет ще довго після перегляду.

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Найновіші трилери, які тримають в напрузі до кінця

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага"

За сюжетом, у світі, що занепав, юну Фуріозу викрадають із Зеленого Місця Багатьох Матерів і передають до рук безжальної Байкерської Орди, очолюваної жорстоким Дементусом. Весь цей дистопічний світ переповнений насильством і хаосом, а Фуріоза, хоч і молода, вже намагається знайти свій шлях у цьому світі без правил.

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага": дивіться онлайн трейлер фільму

Протягом подорожі, вирушаючи разом із групою, вона пробирається через безкраї та небезпечні Пустки, де їй доводиться постійно боротися за своє виживання.

Однак, це ще не кінець її труднощів. Вони натрапляють на Цитадель Несмертела Джо – потужну фортецю, в якій два жорстокі тирани, Несмертельний Джо і Дементус, змагаються за панування і контроль над світом. Війна між цими двома деспотами стає новим випробуванням для Фуріози, яка опиняється в епіцентрі боротьби.

"Чужий: Ромул"

За сюжетом, під час виконання рутинного завдання з прибирання покинутої космічної станції, група молодих космічних колонізаторів випадково стає свідками жахливого і небезпечного відкриття. Вони прибувають на станцію з метою здійснити очищення та перевірку її стану, сподіваючись знайти лише покинуті предмети та технології минулого. Однак те, з чим вони стикаються, виявляється набагато страшнішим, ніж вони могли собі уявити.

"Чужий: Ромул": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дім за склом"

30 січня відбудеться прем'єра ще одного трилера, який є результатом співпраці чотирьох країн: України, Кіпру, Румунії та Німеччини. Цей фільм обіцяє захопити глядачів, надаючи їм можливість поринути у світ складних емоцій та напружених подій.

За сюжетом, у маленькому містечку відбувається трагедія – зникає молода дівчина, і це стається прямо під час святкування її випускного вечора. Але вона не зникає одна: разом з нею зникає і її хлопець, не набагато старший за неї. Вікторія, мама дівчини, успішна ділова жінка, одразу починає шукати свою дитину, але на шляху до істини виникає безліч перешкод. Зокрема, є підозра, що її донька могла бути причетна до незаконного розповсюдження наркотиків через інтернет, що ставить під сумнів репутацію матері.

"Дім за склом": дивіться онлайн трейлер фільму

Попри те, що слідство схиляється до версії про зв'язок дівчини з наркотиками, Вікторія не вірить у ці припущення, особливо не сприймаючи думку свого колишнього чоловіка, якого вона вважає винним у трагедії. Вона впевнена, що це не просто випадковість, а дійсно складніші обставини, і вирішує взяти справу у свої руки.

Мама починає власне розслідування, прагнучи дістатися до істини, але з кожним кроком вона розуміє, що можливо, перш ніж знайти свою доньку, їй варто розібратись із власними демонами та минулими помилками.

"Хороша погана дівчинка"

Впливова генеральна директорка Ромі має успішну кар'єру, але відчуває, що її особисте життя залишає бажати кращого. Хоча вона має стабільні стосунки з чоловіком, театральним режисером Джейкобом, Ромі все частіше усвідомлює, що їхнє сексуальне життя вже не приносить їй задоволення та емоційної наснаги. Вона шукає нових відчуттів і переживань, щоб заповнити порожнечу в її житті, яка утворилася внаслідок цієї монотонності.

"Хороша погана дівчинка": дивіться онлайн трейлер фільму

Все змінюється після знайомства з Семюелом – молодим, зухвалим інтерном, значно молодшим за Ромі. Його сміливість, харизма та енергія одразу привертають її увагу. З кожним їхнім спільним моментом Ромі починає відчувати, що цей зв'язок дарує їй те, чого не вистачає у стосунках з Джейкобом. Семюел вносить у її життя нові емоції, інтенсивність і непередбачуваність.