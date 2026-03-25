Її підозрюють у причетності до справ, пов'язаних із наркотиками. Про це повідомляє видання Sabah.

Рекомендуємо "Сутінки" – кінематографічний шедевр чи провал: чому фільм набув такої популярності

Що відомо про ордер на арешт Ханде Ерчел?

У мережі почала поширюватися інформація про те, що прокуратура Стамбула видала ордер на арешт зірки серіалу "Постукай в мої двері" Ханде Ерчел. Крім того, арешт нібито загрожує її колишньому нареченому – мільйонеру Хакану Сабанджі.

Ордер видали в межах антинаркотичного розслідування в Туреччині, яке триває вже кілька місяців. За цей час затримали 14 підозрюваних, серед яких – колишній президент футбольного клубу "Бешикташ" Фікрет Орман та інші відомі особи.

Їх підозрюють у виготовленні, зберіганні та збуті наркотиків, а також у придбанні й вживанні заборонених речовин.

Ханде Ерчел уже відреагувала на цю інформацію на своїй сторінці в інстаграм.

Я людина, яка любить свою країну та довіряє турецькому правосуддю. Вірю, що ситуація найближчим часом проясниться,

– написала акторка в інстаграм-сторіс.



Ханде Ерчел про ордер на арешт / Скриншот зі сторіс

Вона заявила, що дізналася про ордер із медіа, а також додала, що вже понад місяць перебуває за кордоном. Водночас акторка запевнила, що готова повернутися до Туреччини та надати свідчення.

Що відомо про інші скандали з Ханде Ерчел?

Попри позитивну репутацію в Туреччині та надзвичайно успішну кар'єру, в Україні Ханде Ерчел уже не раз опинялася в центрі скандалів.

Зокрема – через те, що вона підтримує дружні стосунки з росіянами, відвідує Москву для презентацій своїх фільмів, а також святкує день народження в колі акторів та інших діячів із країни-окупанта.

Радимо Пробила дно: зірка серіалу "Постукай в мої двері" знову осоромилась приїздом в Росію

Тож новина про черговий скандал може не надто шокувати українців, однак точно здивує її прихильників у всьому світі.