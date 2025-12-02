Однако оно оказалось короче, чем первый сезон. В материале 24 Канала рассказываем, сколько эпизодов насчитывает второй сезон сериала.

Советуем Какие роли сыграли новые актеры блестящего 2 сезона "Кофе с кардамоном"

Сколько эпизодов насчитывает 2 сезон "Кофе с кардамоном"?

Первый сезон "Кофе с кардамоном" насчитывал 10 эпизодов и рассказывал об Анне и Адаме, которые боролись за свое счастье. Второй сезон этой исторической драмы состоит из 8 эпизодов. В этой части Анна предстает уже совсем другой перед зрителем.

Все эпизоды второго сезона уже доступны для просмотра на Киевстар ТВ, а вскоре премьера состоится и на телеканале СТБ.

Смотрите также Где смотреть 2 сезон сериала "Кофе с кардамоном․ Сила земли" онлайн

Что известно о 1 сезоне "Кофе с кардамоном"?