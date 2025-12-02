В материале 24 Канала предлагаем узнать, что известно о Павеле и почему украинской команде было трудно с ним работать.

Карьера и фильмография Павела Делонга

Павел – польский актер кино, театра и телевидения. В 1993 году окончил Краковскую академию театрального искусства имени Станислава Выспянского. Сначала дебютировал в спектакле, а впоследствии выступал в варшавских театрах.

Интересно, что Делонгу посчастливилось сняться в популярном фильме Стивена Спилберга – "Список Шиндлера". В одном из интервью актер рассказывал, что он очень хотел попасть в кинокартину, которую снимали в Кракове, однако не везло. Но через несколько дней к нему позвонил другой режиссер, который пригласил Павела на пробы. Вот так ему удалось получить роль в ленте.

С этого момента профессиональная карьера пошла вверх. Делонга хорошо знает российская аудитория, ведь актер снялся во многих их фильмах. Кроме того, имя звезды можно увидеть в фильмах и сериалах польского, украинского, белорусского, французского и американского производства.

Павел Делонг / Фото с фейсбука актера

В Украине Павел стал известным благодаря роли Адама в популярном сериале "Кофе с Кардамоном". Авторы сообщили, что в новом, втором сезоне, этого героя не будет в сюжете.

Павел Делонг в сериале "Кофе с кардамоном" / Фото с фейсбука актера

Но оказалось, что команде было очень сложно работать с Делонгом на съемочной площадке.

Ирина Громозда, режиссер сериала, рассказала, что Павел переписывал сцены и не прислушивался к команде. Она убеждена, что сюжет мог бы быть интереснее, если бы актер не вмешивался в процесс.

Ирина говорит, что он приносил на съемочную площадку тексты, в которых не оставалось места для других актеров, и категорически заявлял, что будет играть именно так, как написал.

Личная жизнь

Актер не любит на публику выносить частную жизнь. Но перси таки кое-что известно об отношениях Павела.

С гражданской женой Катажиной Гайдарской мужчина познакомился в театральной школе. Как известно, сегодня пара не вместе, однако у них есть общий сын Павел.

Павел Делонг с сыном / Фото с фейсбука

Позже актеру приписывали роман с Эммой Киворковой-Рачковской – дантисткой и совладелицей варшавской стоматологической клиники Villa Nova.

СМИ также писали, что Делонг встречается с бывшей женой российского актера Марата Башарова – Екатериной Архаровой. Но впоследствии пара решила остаться друзьями.

Известно, что сегодня сердце Павела занято.

Где сейчас Павел Делонг?

Когда Россия развернула против Украины полномасштабную войну, то польский актер осудил действия страны-агрессора и поддержал украинцев. Он признавался, что предлагал убежище своим коллегам из Украины и пытался рассказывать правду всему миру.

Павел продолжает развивать карьеру в польском театре и кино и активно ведет соцсети.

