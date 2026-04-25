Впрочем, сегодня актриса уже давно не та маленькая девочка. В материале 24 Канала рассказываем, где она сейчас и чем занимается.

Где сейчас и как живет Анастасия Зюркалова?

Сейчас Анастасии Зюркаловой 34 года. Она живет в Канаде, в частности в Торонто, куда переехала после начала полномасштабной войны в Украине.

Там актриса пытается строить карьеру, однако, по ее словам в интервью Алине Доротюк, это непросто. В частности, некоторое время ей приходилось подрабатывать официанткой. В то же время она не оставляет профессии: проходит кастинги, записывает самопробы и ищет агента.

Анастасия также время от времени делится фотографиями в инстаграме. С ее публикаций видно, что она не забывает об Украине и активно рассказывает иностранцам о войне.

Кроме того, за рубежом Анастасия нашла любовь. Она рассказывает, что делится с избранником историей Украины, рассказывает о родном городе, готовит украинские блюда – и он поддерживает Украину.

Что известно об актерской карьере Анастасии Зюркаловой?

Анастасия Зюркалова стала популярной еще в детстве – сниматься начала примерно с 10 лет.

Она исполнила главные роли в таких известных украинских мелодрамах:

"Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь",

"Женская интуиция",

"Тебе, настоящему",

"Аврора".

Эти фильмы сняла режиссер Оксана Байрак. В то же время сама актриса отмечала, что сейчас не следит за ее деятельностью и не комментирует ее.