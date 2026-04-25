Втім, сьогодні акторка вже давно не та маленька дівчинка. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де вона зараз і чим займається.

Дивіться також Ви точно знаєте їхніх батьків: які українські актори є дітьми відомих зірок

Де зараз і як живе Анастасія Зюркалова?

Нині Анастасії Зюркаловій 34 роки. Вона мешкає в Канаді, зокрема в Торонто, куди переїхала після початку повномасштабної війни в Україні.

Там акторка намагається будувати кар'єру, однак, за її словами в інтерв'ю Аліні Доротюк, це непросто. Зокрема, певний час їй доводилося підпрацьовувати офіціанткою. Водночас вона не полишає професії: проходить кастинги, записує самопроби та шукає агента.

Анастасія також час від часу ділиться світлинами в інстаграмі. Із її публікацій видно, що вона не забуває про Україну та активно розповідає іноземцям про війну.

Крім того, за кордоном Анастасія знайшла кохання. Вона розповідає, що ділиться з обранцем історією України, розповідає про рідне місто, готує українські страви – і він підтримує Україну.

Що відомо про акторську кар'єру Анастасії Зюркалової?

Анастасія Зюркалова стала популярною ще в дитинстві – зніматися почала приблизно з 10 років.

Вона виконала головні ролі в таких відомих українських мелодрамах:

"Снігове кохання, або Сон у зимову ніч",

"Жіноча інтуїція",

"Тобі, справжньому",

"Аврора".

Ці фільми зняла режисерка Оксана Байрак. Водночас сама акторка зазначала, що нині не стежить за її діяльністю та не коментує її.