Та і на цьому досягнення не завершились. "Кейпоп-мисливці на демонів" продовжують перебувати у топі вже двадцять три тижні. Фільм навіть побив рекорд, встановлений бойовиком 2021 року, "Червоне повідомлення", передає 24 Канал з посиланням на Netflix.

"Кейпоп-мисливці на демонів" – що відомо про фільм?

Сюжет розповідає про зірковий жіночий кейпоп-гурт Huntr/x. Та виявляється, що Румі, Міра та Зої, які є учасницями гурту, таємно виконують роль мисливців на демонів. Таким чином вони захищають своїх фанів від серйозної небезпеки.

Коли тривають концерти, то музика Huntr/x захищає світ від надприродних сил. Та дівчата мають ще інших ворогів – учасники гурту Saja Boys, які насправді є демонами під прикриттям, та мають головне завдання – викрасти душі фанатів Huntr/x.

"Кейпоп-мисливці на демонів": дивіться онлайн трейлер фільму

Для довідки! Рейтинг фільму "Кейпоп-мисливці на демонів" на платформі IMDb становить – 7,5.

Продовження історії заплановане на 2029 рік, бо потребує багато часу на виробництво.

Які нові серіали вийшли на Netflix?

"Покинуті";

"Амстердамська імперія";

"Чорний кролик";

"Флорентійське чудовисько".

Кожен із них має один сезон.