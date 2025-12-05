У цей день захисники та захисниці зможуть отримати безкоштовні квитки на стрічку просто на касах будь-якого кінотеатру мережі по всій Україні. Про це повідомляє 24 Канал.

Військові зможуть безплатно переглянути фільм "Ти – космос": що відомо?

Творці фільму запропонували мережі кінотеатрів таку ініціативу, аби подякувати всім військовослужбовцям, які боронили та боронять нашу країну й щодня дарують можливість кожному жити у вільній країні.

Для нас важливо висловити вдячність людям, завдяки яким країна має майбутнє. Ми хочемо, аби 6 грудня кожен військовий відчув підтримку та зміг зануритись в космічну історію, що надихає та повертає відчуття людяності,

– зазначають у Планеті Кіно.

"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму

Що відомо про фільм "Ти – космос"?