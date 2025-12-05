У цей день захисники та захисниці зможуть отримати безкоштовні квитки на стрічку просто на касах будь-якого кінотеатру мережі по всій Україні. Про це повідомляє 24 Канал.
Радимо Кого зіграв неймовірний Олексій Гнатковський у 2-му сезоні "Кави з кардамоном"
Військові зможуть безплатно переглянути фільм "Ти – космос": що відомо?
Творці фільму запропонували мережі кінотеатрів таку ініціативу, аби подякувати всім військовослужбовцям, які боронили та боронять нашу країну й щодня дарують можливість кожному жити у вільній країні.
Для нас важливо висловити вдячність людям, завдяки яким країна має майбутнє. Ми хочемо, аби 6 грудня кожен військовий відчув підтримку та зміг зануритись в космічну історію, що надихає та повертає відчуття людяності,
– зазначають у Планеті Кіно.
"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму
Рекомендуємо Де дивитись український фільм "Ти – космос", який розриває мережу
Що відомо про фільм "Ти – космос"?
- "Ти – космос" – дебютний повнометражний фільм режисера Павла Острікова, одного з найяскравіших представників нової хвилі українського кіно.
- До цього він створив низку відзначених короткометражних стрічок (Mia Donna, "Ґолден лав", "Випуск 97") та працював над першим українським серіалом для Netflix – "Перші дні".
- Фільм вже здобув понад 25 нагород на міжнародних кінофестивалях і виборов Гран-прі Одеського кінофестивалю.
- Стрічка отримала високу оцінку критиків та щире схвалення глядачів в Україні та Європі.