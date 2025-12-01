Глядачі зануряться в особливу святкову атмосферу, яка пробирає до мурах. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо подробиці сюжету та акторського складу.

Дивіться також 5 легких романтичних комедій для всіх, кому потрібно перезавантажитись

Про що найновіша українська комедія "Потяг до Різдва"?

Прем'єра українського фільму "Потяг до Різдва" відбулася в українських кінотеатрах 1 грудня 2025 року. Це неймовірно казкова сімейна історія про те, як великим потягом вирушають незнайомці. Кожен із них має свої плани, мрії та цілі, у кожного – своє місце призначення.

"Потяг до Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму

Та несподівано внаслідок зимової хуртовини потяг застрягає в невідомому місці. І це все стається просто напередодні Різдва. Абсолютно різним людям доводиться святкувати Різдво разом. Тож, в очікуванні першої зірки, вони беруться організовувати святу вечерю. І, здавалося б, усі незнайомці перетворюються на велику українську родину. І лише тоді кожен із них розуміє, що тільки в єдності може статися диво.

У фільмі зіграли такі українські актори: Станіслав Боклан, Антоніна Хижняк, Михайло Хома, Ганна Кузіна, Юрій Горбунов, Назар Задніпровський, Валентин Томусяк, Анастасія Іванюк, Лілія Ребрик, Андрій Ісаєнко, Вікторія Білан-Ращук, Поліна Василина, Христина Федорак, Дмитро Сова, Іван Мерзляков, Анна Сагайдачна, Олена Хохлаткіна, Тетяна Круліковська, Аліна Кошарна та інші.

До речі, оголосили точні дати виходу 4 сезону найочікуванішої костюмованої драми "Бріджертони". Читайте подробиці – за посиланням.

Які ще прем'єри чекають кіноманів у грудні?

У грудні гучні прем'єри відбуватимуться не лише у кінотеатрах, а й на стримінгових платформах. Зокрема, на Netflix вийдуть такі стрічки:

"Гра у Грейсі Дарлінг". Дата виходу: 1 грудня;

Дата виходу: 1 грудня; "Троль 2". Дата виходу: 1 грудня;

Дата виходу: 1 грудня; "Шон Комбс: Час розплати". Дата виходу: 2 грудня;

Дата виходу: 2 грудня; "Мій таємний Санта" Дата виходу: 3 грудня;

Дата виходу: 3 грудня; "Врятувати Санту 2". Дата виходу: 5 грудня;

Дата виходу: 5 грудня; "Місто". Дата виходу: 11 грудня;

Дата виходу: 11 грудня; "Людина проти немовляти". Дата виходу: 11 грудня;

Дата виходу: 11 грудня; "Різдвяне полювання". Дата виходу: 12 грудня.

Очікуйте прем'єру свого фаворита!