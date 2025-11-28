На щастя, жанр романтичної комедії також переживає свій ренесанс, пропонуючи глядачеві якісні, дотепні історії без цинізму та надмірного драматизму. Тож 24 Канал відібрав п'ять стрічок, від класики середини 2010-х до найсвіжіших новинок, які ідеально підходять для тих, хто втомився від песимізму.

Що подивитись, щоб перезавантажитись?

"Пастка для босів" (2018)

Цей фільм від Netflix, знятий режисеркою Клер Скенлон, швидко здобув статус класики сучасного ромкому, довівши, що жанр живий і процвітає.

У головних ролях – чарівний дует: Зої Дойч та Глен Пауелл, які грають двох втомлених асистентів, Ейпріл і Чарлі, що працюють на неймовірно вимогливих босів, Люсьєн та Ріка.

Більшу частину свого життя Ейпріл і Чарлі проводять, відповідаючи на нескінченні дзвінки та виконуючи абсурдні забаганки босів. І якось їм спадає на думку геніальний, але ризикований план: звести своїх деспотичних керівників-одинаків. Мета проста – якщо боси будуть зайняті одне одним, в асистентів з'явиться хоча б трохи вільного часу.

Сюжет розгортається навколо спроб Ейпріл і Чарлі влаштувати босам ідеальні побачення – від "випадкових" зустрічей до ідеально спланованих вечорів. Ці двоє, які змушені цілодобово працювати пліч-о-пліч, щоб маніпулювати своїми шефами, швидко переходять від статусу колег за нещастям до справжніх спільників. А ще, у міру того, як їхні боси зближуються, Ейпріл і Чарлі починають помічати, що справжня хімія та емоційна підтримка виникають і між ними самими.

"До тебе чи до мене" (2023)

І знову ромком від Netflix, який став режисерським дебютом для сценаристки Алін Брош Маккени. Історія розгортається за перевіреною формулою: двоє найкращих друзів, які, здається, ідеально підходять одне одному, але не наважуються зруйнувати свою дружбу романтичними стосунками.

У головних ролях блискуче зіграли Різ Візерспун та Ештон Кутчер, які втілили образи, що знаходяться на абсолютно різних життєвих полюсах. Деббі – обережна, відповідальна мати-одиначка з Лос-Анджелеса, яка веде спокійне, розмірене життя. Пітер – успішний, безтурботний книжковий редактор із Нью-Йорка, який звик до постійних змін і самотності.

Сюжет робить крутий поворот, коли вони на тиждень міняються будинками: Пітер їде до Лос-Анджелеса доглядати за сином Деббі, а вона, своєю чергою, в Нью-Йорку отримує шанс змінити своє життя.

Основний шарм фільму полягає у витонченому використанні "розділеного екрана" та віртуального спілкування. Оскільки більшу частину часу головні герої фізично знаходяться в різних містах, їхні стосунки розвиваються через відеодзвінки та телефонні розмови. Це дозволяє глядачеві спостерігати, як Деббі та Пітер буквально потрапляють у шкіру одне одного, вивчаючи нові аспекти життя свого друга. Вони починають цінувати те, що раніше вважали недоліками іншого, і розуміти, наскільки глибоко вони обоє пов'язані.

"До тебе чи до мене" – тепле нагадування про те, що справжня любов часто ховається за найкомфортнішими та знайомими стосунками, і що гепі-енд настає тоді, коли перестаєш шукати ідеального партнера деінде і бачиш нарешті людину, яка завжди була поруч.

"Крадене побачення" (2015)

Стрічка британського режисера Бена Палмера доводить, що іноді найкращі історії кохання починаються з катастрофи та помилки. У центрі сюжету 34-річна Ненсі, журналістка, яка втомилася від нескінченних провалів на побаченнях і почувається безнадійно самотньою. Все змінюється, коли на вокзалі вона випадково натрапляє на веселого і чарівного Джека, який приймає її за свою "пару наосліп", – 40-річну жінку, на ім'я Джессіка. І замість того, щоб пояснити помилку, Ненсі вирішує зіграти цю роль.

"Крадене побачення" – класична історія про "фальшиву ідентичність", яка приносить море комічних ситуацій і змушує глядачів вболівати за героїню, яка намагається втримати свою легенду. Але поки Ненсі намагається бути "ідеальною Джессікою", вона випадково дозволяє Джеку побачити справжню, трохи незграбну і дуже милу себе.

Фільм пропонує не лише гумор, але й важливий меседж: щоб знайти справжнє кохання, потрібно, перш за все, прийняти себе. Ця стрічка наповнена британським шармом і ідеально підійде для тих, хто любить легкий, інтелігентний гумор.

"Забери мене на місяць" (2024)

Події розгортаються у 1960-х, на піку американської космічної гонки. Сюжет розгортається навколо Келлі, геніальної фахівчині з маркетингу, яку наймає NASA. Її місія не менш амбітна, ніж сама висадка на Місяць: вона має спродюсувати таємну, фальшиву "запасну" висадку на випадок, якщо справжня місія "Аполлон-11" зазнає невдачі. Це вимагає тісної співпраці з відповідальним за запуск справжнього корабля Коулом Девісом, прагматичним і дещо скептичним інженером. Їхня спільна робота на тлі тиску відповідальності та державної таємниці миттєво переростає у класичний конфлікт характерів.

Уся чарівність фільму побудована на неперевершеній хімії між Йоганссон і Татумом. Келлі, втілюючи голлівудський гламур і професійну винахідливість, протистоїть Коулу, який є втіленням наукової строгості та військової дисципліни. Їхні постійні суперечки, сповнені іскрометних діалогів і ретро-шарму, є серцем комедійної частини.

Навіть коли ставки високі – адже йдеться про національну безпеку та глобальну гордість держави – фільм зберігає легкий і грайливий тон, показуючи, як серед найбільшого хаосу та найвищої відповідальності може розквітнути справжнє кохання.

"Вічність" (2025)

Завершує нашу добірку стрічка від британського режисера Девіда Фрейна, яка пропонує певно найбільш химерну і сміливу концепцію ромкому. Вона розповідає про любовний трикутник, що сформувався у найменш очікуваному місці, а саме – у загробному житті. Головна героїня Джоан та її чоловік, Ларрі жили довго і щасливо, і померли майже в один день, після чого опинилися на своєрідній потойбічній перевалочній станції, де новоприбулим пропонується нескінченний асортимент можливих вічностей.

Але не все так просто: є лише тиждень на те, щоб вибрати свою власну вічність, а також визначити, з ким саме її провести. І Джоан доведеться непросто, адже окрім Ларрі тут ще є її перше кохання Люк, який молодим загинув на війні й чекав на Джоан у потойбіччі 67 років.

Фільм пропонує не просто любовну історію, а справжню філософську чарівну фантазію: як Джоан зробити цей майже неможливий вибір – між чоловіком, з яким вона провела своє реальне життя, і чоловіком, який обіцяє їй життя, яке вона могла б прожити.

Критики вже називають "Вічність", яка наразі має рейтинг 85% "свіжості" на Rotten Tomatoes, майбутньою класикою романтичних комедій. А в кінотеатрах України ця бентежна романтична комедія про те, що для справжнього кохання не існує жодних кордонів, з'явиться вже 4 грудня.