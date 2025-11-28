К счастью, жанр романтической комедии также переживает свой ренессанс, предлагая зрителю качественные, остроумные истории без цинизма и чрезмерного драматизма. Поэтому 24 Канал отобрал пять лент, от классики середины 2010-х до свежих новинок, которые идеально подходят для тех, кто устал от пессимизма.

Что посмотреть, чтобы перезагрузиться?

"Ловушка для боссов" (2018)

Этот фильм от Netflix, снят режиссером Клэр Скенлон, быстро получил статус классики современного ромкома, доказав, что жанр жив и процветает.

В главных ролях – очаровательный дуэт: Зои Дойч и Глен Пауэлл, которые играют двух уставших ассистентов, Эйприл и Чарли, работающих на невероятно требовательных боссов, Люсьен и Рика.

Большую часть своей жизни Эйприл и Чарли проводят, отвечая на бесконечные звонки и выполняя абсурдные прихоти боссов. И как-то им приходит в голову гениальный, но рискованный план: свести своих деспотичных руководителей-одиночек. Цель проста – если боссы будут заняты друг другом, у ассистентов появится хотя бы немного свободного времени.

"Ловушка для богов": смотрите онлайн трейлер фильма

Сюжет разворачивается вокруг попыток Эйприл и Чарли устроить боссам идеальные свидания – от "случайных" встреч до идеально спланированных вечеров. Эти двое, которые вынуждены круглосуточно работать бок о бок, чтобы манипулировать своими шефами, быстро переходят от статуса коллег по несчастью к настоящим сообщникам. А еще, по мере того, как их боссы сближаются, Эйприл и Чарли начинают замечать, что настоящая химия и эмоциональная поддержка возникают и между ними самими.

"К тебе или ко мне" (2023)

И снова ромком от Netflix, который стал режиссерским дебютом для сценаристки Алин Брош МакКенни. История разворачивается по проверенной формуле: двое лучших друзей, которые, кажется, идеально подходят друг другу, но не решаются разрушить свою дружбу романтическими отношениями.

В главных ролях блестяще сыграли Риз Уизерспун и Эштон Кутчер, которые воплотили образы, находящихся на совершенно разных жизненных полюсах. Дебби – осторожная, ответственная мать-одиночка из Лос-Анджелеса, которая ведет спокойную, размеренную жизнь. Питер – успешный, беззаботный книжный редактор из Нью-Йорка, который привык к постоянным переменам и одиночеству.

Сюжет делает крутой поворот, когда они на неделю меняются домами: Питер едет в Лос-Анджелес ухаживать за сыном Дебби, а она, свою очередь, в Нью-Йорке получает шанс изменить свою жизнь.

"К тебе или ко мне": смотрите онлайн трейлер фильма

Основной шарм фильма заключается в изящном использовании "разделенного экрана" и виртуального общения. Поскольку большую часть времени главные герои физически находятся в разных городах, их отношения развиваются через видеозвонки и телефонные разговоры. Это позволяет зрителю наблюдать, как Дебби и Питер буквально попадают в кожу друг друга, изучая новые аспекты жизни своего друга. Они начинают ценить то, что раньше считали недостатками другого, и понимать, насколько глубоко они оба связаны.

"К тебе или ко мне" – теплое напоминание о том, что настоящая любовь часто скрывается за самыми комфортными и знакомыми отношениями, и что хеппи-энд наступает тогда, когда перестаешь искать идеального партнера в другом месте и видишь наконец человека, который всегда был рядом.

"Краденое свидание" (2015)

Лента британского режиссера Бена Палмера доказывает, что иногда лучшие истории любви начинаются с катастрофы и ошибки. В центре сюжета 34-летняя Нэнси, журналистка, которая устала от бесконечных провалов на свиданиях и чувствует себя безнадежно одинокой. Все меняется, когда на вокзале она случайно наталкивается на веселого и обаятельного Джека, который принимает ее за свою "пару вслепую", – 40-летнюю женщину, по имени Джессика. И вместо того, чтобы объяснить ошибку, Нэнси решает сыграть эту роль.

"Краденое свидание": смотрите онлайн трейлер фильма

"Краденое свидание" – классическая история о "фальшивой идентичности", которая приносит море комических ситуаций и заставляет зрителей болеть за героиню, которая пытается удержать свою легенду. Но пока Нэнси пытается быть "идеальной Джессикой", она случайно позволяет Джеку увидеть настоящую, немного неуклюжую и очень милую себя.

Фильм предлагает не только юмор, но и важный месседж: чтобы найти настоящую любовь, нужно, прежде всего, принять себя. Эта лента наполнена британским шармом и идеально подойдет для тех, кто любит легкий, интеллигентный юмор.

"Забери меня на месяц" (2024)

События разворачиваются в 1960-х, на пике американской космической гонки. Сюжет разворачивается вокруг Келли, гениальной специалистки по маркетингу, которую нанимает NASA. Ее миссия не менее амбициозная, чем сама высадка на Луну: она должна спродюсировать тайную, фальшивую "запасную" высадку на случай, если настоящая миссия "Аполлон-11" потерпит неудачу. Это требует тесного сотрудничества с ответственным за запуск настоящего корабля Коулом Дэвисом, прагматичным и несколько скептическим инженером. Их совместная работа на фоне давления ответственности и государственной тайны мгновенно перерастает в классический конфликт характеров.

"Забери меня на месяц": смотрите онлайн трейлер фильма

Все очарование фильма построено на непревзойденной химии между Йоханссон и Татумом. Келли, воплощая голливудский гламур и профессиональную изобретательность, противостоит Коулу, который является воплощением научной строгости и военной дисциплины. Их постоянные споры, полны искрометных диалогов и ретро-шарма, являются сердцем комедийной части.

Даже когда ставки высоки – ведь речь идет о национальной безопасности и глобальной гордости государства – фильм сохраняет легкий и игривый тон, показывая, как среди самого хаоса и высокой ответственности может расцвести настоящая любовь.

"Вечность" (2025)

Завершает нашу подборку лента от британского режиссера Дэвида Фрейна, которая предлагает вероятно наиболее причудливую и смелую концепцию ромкома. Она рассказывает о любовном треугольнике, сформировавшемся в наименее ожидаемом месте, а именно – в загробной жизни. Главная героиня Джоан и ее муж, Ларри жили долго и счастливо, и умерли почти в один день, после чего оказались на своеобразной потусторонней перевалочной станции, где новоприбывшим предлагается бесконечный ассортимент возможных вечностей.

Но не все так просто: есть лишь неделя на то, чтобы выбрать свою собственную вечность, а также определить, с кем именно ее провести. И Джоан придется непросто, ведь кроме Ларри здесь еще есть ее первая любовь Люк, который молодым погиб на войне и ждал Джоан в потустороннем мире 67 лет.

"Вечность": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм предлагает не просто любовную историю, а настоящую философскую волшебную фантазию: как Джоан сделать этот почти невозможный выбор – между мужчиной, с которым она провела свою реальную жизнь, и мужчиной, который обещает ей жизнь, которую она могла бы прожить.

Критики уже называют "Вечность", которая сейчас имеет рейтинг 85% "свежести" на Rotten Tomatoes, будущей классикой романтических комедий. А в кинотеатрах Украины эта волнующая романтическая комедия о том, что для настоящей любви не существует никаких границ, появится уже 4 декабря.