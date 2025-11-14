В этом году платформа Netflix анонсировала несколько тематических фильмов на рождественско-новогоднюю тематику, которые точно стоит посмотреть, чтобы окунуться в атмосферу зимы и ее особого шарма, пишет 24 Канал.

Какие рождественско-новогодние фильмы выйдут на Netflix?

"Мой тайный Санта"

Рождественская романтическая комедия, которая рассказывает историю женщины, что после потери работы решила переодеться в пожилого мужчину, чтобы получить работу Санта-Клауса в местном горнолыжном курорте. Но вдруг менеджер курорта начинает догадываться, что что-то в этой истории не так, а женщина влюбляется в сына владельца.

Дата выхода на Netflix – 3 декабря.

"Мой тайный Санта": смотрите онлайн трейлер фильма

"Человек против младенца"

Это продолжение комедии "Человек против пчелы" с Ровеном Аткинсоном в главной роли. На этот раз мужчина сменил вид своей профессиональной деятельности и стал школьным сторожем. Вдруг ему поступает выгодное предложение – присмотреть за роскошным поместьем на Рождество. Но на деле оказывается, что кроме дома ему стоит присматривать еще и за малышом, которого никто не забрал после рождественского представления в школе.

Дата выхода на Netflix – 11 декабря.

"Человек против младенца": смотрите онлайн трейлер сериала

"Трудности с шампанским"

Рождественская мелодрама рассказывает о женщине, которая приезжает во Францию, чтобы заключить сделку по продаже бренда шампанского, однако влюбляется в сына основателя компании.

Дата выхода на Netflix – 19 ноября.

"Трудности с шампанским": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рождественское ограбление"

Двое неудачников, которые работают почасово, объединяются, чтобы ограбить шикарный лондонский универмаг в канун Рождества. Удастся ли им покорить сердца друг друга по дороге к преступлению?

Дата выхода на Netflix – 26 ноября.

"Рождественское ограбление": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рождество с бывшим"

Рождественская романтическая комедия рассказывает о бывших супругах, которые решили вместе отпраздновать зимние праздники. Но вдруг все планы идут наперекосяк, ведь все усложняет появление новой возлюбленной экс-супруга.

Дата выхода на Netflix – 12 ноября.

"Рождество с бывшим": смотрите онлайн трейлер фильма

Если у вас уже есть новогоднее настроение, то вот тематическая подборка фильмов, которая усилит ожидание зимних праздников.