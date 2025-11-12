Но цифры в паспорте ничего не значат, ведь это только опыт, который Гослинг получает на протяжении своей жизни и актерской карьеры, пишет 24 Канал.

Не пропустите Ярый холостяк, который ни разу не женился: с кем встречался Леонардо Ди Каприо

Фильмы с Райаном Гослингом

"Все самое лучшее", 2010

Рейтинг IMDb: 6,3

Психологический триллер, вдохновленный реальной историей миллиардера Роберта Дарста. Гослинг играет Дэвида Маркса – на первый взгляд, успешного наследника империи недвижимости, который женится на простой девушке Кэти. Внешне их жизнь выглядит идеальной, но со временем Дэвид все больше погружается во тьму собственных страхов и семейных травм.



Райан Гослинг в фильме "Все самое лучшее" / Кадр из фильма

"Перелом", 2007

Рейтинг IMDb: 7,2

Интеллектуальный триллер, где Райан Гослинг играет молодого, амбициозного помощника прокурора Вилли Бичума. Он берется за, казалось бы, простое дело Теда Кроуфорда, который признался в покушении на собственную жену. Но дело оборачивается на сложную шахматную партию: доказательств нет, свидетели исчезают, а сам Кроуфорд ведет себя так, будто полностью контролирует ситуацию.

"Перелом": смотрите онлайн трейлер фильма

Іноді хочеться відчути себе героєм улюбленого фільму. Здається, що це нереально, але насправді це можливо із Favbet. Тут можна відчути смак перемоги, але важливо бути відповідальним.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Охотники на гангстеров", 2013

Рейтинг IMDb: 6,7

События фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе 1940-х, когда мафия под предводительством Микки Коэна контролирует город. Райан Гослинг в роли сержанта Джерри Вутерса – очаровательного, но уставшего копа, который сначала держится в стороне борьбы, и в конце концов присоединяется к тайной группе полицейских, ведущей войну против криминального мира.

"Охотники на гангстеров": смотрите онлайн трейлер фильма

"Каскадер", 2024

Рейтинг IMDb: 6,8

В этом фильме Гослинг играет Кола Сиверса – профессионального каскадера, который после травмы оставил работу, но возвращается, когда исчезает главная звезда блокбастера, что снимает его бывшая возлюбленная. Кол отправляется на опасное расследование, что постепенно превращается в безумный микс боевика, романтической комедии и метаигры с самим Голливудом.

"Каскадер": смотрите онлайн трейлер фильма

Но фильмография Райана Гослинга на этом не заканчивается. Вот еще несколько лент, которые помогут ближе познакомиться с его ролями в кино:

"Барби";

"Ла-ла Ленд";

"Между нами музыка";

"Серый человек";

"Дневник памяти";

"Только Бог прощает";

"Место под соснами";

"Крутые парни";

"Игра на понижение" и другие.

Также рекомендуем к просмотру 4 фильма с Леонардо Ди Каприо, которые стоит посмотреть хотя бы один раз.

