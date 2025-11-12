Та цифри у паспорті нічого не значать, адже це тільки досвід, який Гослінг здобуває упродовж свого життя та акторської кар'єри, пише 24 Канал.

Фільми з Раяном Гослінгом

"Усе саме найкраще", 2010

Рейтинг IMDb: 6,3

Психологічний трилер, натхненний реальною історією мільярдера Роберта Дарста. Гослінг грає Девіда Маркса – на перший погляд, успішного спадкоємця імперії нерухомості, який одружується з простою дівчиною Кеті. Зовні їхнє життя виглядає ідеальним, але з часом Девід дедалі більше занурюється у темряву власних страхів і сімейних травм.



Раян Гослінг у фільмі "Усе саме найкраще" / Кадр із фільму

"Перелом", 2007

Рейтинг IMDb: 7,2

Інтелектуальний трилер, де Раян Гослінг грає молодого, амбітного помічника прокурора Віллі Бічума. Він береться за, здавалося б, просту справу Теда Кроуфорда, який зізнався у замаху на власну дружину. Але справа обертається на складну шахову партію: доказів немає, свідки зникають, а сам Кроуфорд поводиться так, ніби повністю контролює ситуацію.

"Перелом": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мисливці на гангстерів", 2013

Рейтинг IMDb: 6,7

Події фільму розгортаються в Лос-Анджелесі 1940-х, коли мафія під проводом Міккі Коена контролює місто. Раян Гослінг у ролі сержанта Джеррі Вутерса – чарівного, але втомленого копа, який спершу тримається осторонь боротьби, та зрештою приєднується до таємної групи поліціянтів, що веде війну проти кримінального світу.

"Мисливці на гангстерів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Каскадер", 2024

Рейтинг IMDb: 6,8

У цьому фільмі Гослінг грає Кола Сіверса – професійного каскадера, який після травми залишив роботу, але повертається, коли зникає головна зірка блокбастера, що знімає його колишня кохана. Кол вирушає на небезпечне розслідування, що поступово перетворюється на шалений мікс бойовика, романтичної комедії та метагри з самим Голлівудом.

"Каскадер": дивіться онлайн трейлер фільму

Та фільмографія Раяна Гослінга на цьому не завершується. Ось ще декілька стрічок, які допоможуть ближче познайомитись з його ролями у кіно:

"Барбі";

"Ла-ла Ленд";

"Між нами музика";

"Сіра людина";

"Щоденник пам'яті";

"Лише Бог прощає";

"Місце під соснами";

"Круті чуваки";

"Гра на пониження" та інші.

