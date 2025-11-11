Сьогодні, 11 листопада, Леонардо Ді Капріо виповнюється 51 рік. З цієї нагоди 24 Канал пропонує переглянути одні з недооцінених стрічок з голлівудським актором. Деякі з них залишились непоміченими, а деякі не здобули тієї уваги, на яку заслуговують.

Цікаво Їх дивилися всі: найкращі фільми 2018 року, які варто побачити хоча б раз

"Життя спочатку"

Рейтинг IMDb: 7,3

Молода пара Ейпріл та Френк Вілери живуть з двома дітьми у містечку в Коннектикуті в середині 50-х. Хоч вони не показують цього, насправді кожен приховує розчарування у кар'єрі та стосунках. Вони вирішують переїхати до Франції, але всі мрії та їхній шлюб опиняється під загрозою.



Леонардо Ді Капріо у кіно / Кадр з фільму

У стрічці сталося возз'єднання Кейт Вінслет та Леонардо Ді Капріо через 10 років після прем'єри "Титаніка". Однак це набагато складніший і заплутаніший фільм. Гру Ді Капріо неможливо переоцінити: він переживає біль немов по-справжньому.

"Що гнітить Гілберта Грейпа"

Рейтинг IMDb: 7,7

Молодий Гілберт Грейп після втрати батька стає головою сім'ї. Тепер він сам піклується про свою матір та молодших братів і сестер у маленькому містечку. Та його життя змінюється, коли тут трапляється аварія з будинком на колесах, а його пасажири, серед яких вродлива дівчина Бекі, залишаються в місті.

Леонардо Ді Капріо у кіно / Кадр з фільму

Головного героя у фільмі грає Джонні Депп, однак і Леонардо Ді Капріо у ролі його брата Арні, у якого аутизм, вартий уваги. Адже за свою гру він отримав свою першу номінацію на Оскар.

"Авіатор"

Рейтинг IMDb: 7,5

Це біографічна стрічка про підприємця Говарда Г'юза, який присвячує себе авіації з юних років. Отримавши чималий спадок, він знімає дорогий фільм. Чоловік продовжує свій бізнес та стає власником авіакомпанії. Однак його життя не таке й безхмарне.



Леонардо Ді Капріо у кіно / Кадр з фільму

Це тривалий, але дуже цікавий фільм Мартіна Скорсезе, що тягне на психологічну драму. Гра Ді Капріо неперевершена, – це одна з причин переглянути стрічку.

"Щоденник баскетболіста"

Рейтинг IMDb: 7,3

Екранізація автобіографічного роману Джима Керрола ведеться від його імені. 16-річний підліток грає у баскетбол та пише вірші. Спортивний майданчик стає його світом. Та коли його найкращий друг помирає від лейкемії, а тренер починає знущатись з хлопчиків, шлях до мрії опиняється під запитанням.



Леонардо Ді Капріо у кіно / Кадр з фільму

Ді Капріо грає головного героя та вміло й талановито зображає, як наркотики можуть змінити людину.