Найчастіше, що писали про актора, була тема його особистого життя. А все через те, що хоч він і жодного разу не одружувався, однак обраниць у нього було чимало, передає 24 Канал.

Жінки Леонардо Ді Капріо – хто вони?

Бріджет Холл

Пара зустрічалась у той період, коли обом ще навіть не було 20 років. Актор зустрічався з моделлю упродовж 1994 року. Хоч стосунки у пари не склались, однак в обох кар'єра пішла догори.

Леонардо Ді Капріо та Бріджет Холл / Фото з відкритих джерел

Крістен Занг

У 1996 році улюбленець Голлівуду з'явився на прем'єрі фільму "Ромео + Джульєтта" з моделлю та акторкою Крістен Занг. Ці стосунки тривали аж 4 роки, однак обраницю під вінець Ді Капріо не повів. Виявилось, що саме дівчина стала ініціаторкою розриву.

Леонардо Ді Капріо та Крістен Занг / Фото Getty images

Жизель Бюндхен

З 2000 до 2005 року бразилійка Жизель Бюндхен займала у серці актора особливе місце. Жінка згодом розповідала, що завдяки Лео кинула курити, позбулась звички вживати алкоголь, а також навчилась більше відпочивати від роботи. Що цікаво, досі невідомо, чому вони розлучились.

Леонардо Ді Капріо та Жизель Бюндхен / Фото Getty images

Бар Рафаелі

Супермодель була у стосунках з голлівудським актором з 2006 по 2011 рік. Ба більше, Бар була заміжня перед тим, як почала зустрічатись з Ді Капріо. Та і цей союз не став для Лео останнім у житті.

Леонардо Ді Капріо та Бар Рафаелі / Фото Getty images

Блейк Лайвлі

У тому році, коли Ді Капріо розійшовся з Рафаелі, він закрутив роман з акторкою Блейк Лайвлі. Вони зустрічались десь 5 місяців, однак зав'язати міцні стосунки не вийшло. Сьогодні у них хороші дружні взаємини.

Леонардо Ді Капріо та Блейк Лайвлі / Фото з відкритих джерел

Ерін Хезертон та інші швидкоплинні романи

Наступні роки для володаря Оскара стали доволі бурхливими на кількість романів. Наприкінці 2011 року зав'язав стосунки з моделлю Victoria's Secret – Ерін Хезертон. Та цей союз розпався через напружені робочі графіки.

2013 рік – бразильська модель Кет Торрес;

2014 рік – німецька модель Тоні Гаррн;

2015 рік – американська манекенниця Келлі Рорбах;

2016 рік – Ріанна, та актор заперечував ці стосунки;

2017 – 2022 – Камілла Мароне.

У 2022 році в мережі поширились чутки, що нова обраниця Ді Капріо – модель Джіджі Хадід.

Через рік стало відомо, що Лео зустрічається італійською моделлю Вітторією Черетті. У серпні цього року пару помітили на відпочинку на яхті у Середземному морі.

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті / Фото з відкритих джерел

Цікаво, що одні інсайдери запевняють, що голлівудський актор хоче одружитись, а от інші стверджують, що чоловік не поспішає прощатись зі статусом холостяка.

