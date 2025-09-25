Навіть після десятиліть слави актор усе ще виглядає приголомшливо. У матеріалі Кіно 24 ми покажемо, яким Ді Капріо був у молодості.

Як змінювався Леонардо Ді Капріо впродовж кар'єри?

Роль у фільмі "Життя цього хлопця" / This Boy's Life – 1993 рік



Леонардо Ді Капріо у фільмі / Кадр з фільму

Роль у фільмі "Що гнітить Гілберта Ґрейпа" / What’s Eating Gilbert Grape – 1993 рік



Леонардо Ді Капріо у фільмі / Кадр з фільму

Роль у фільмі "Титанік" / Titanic – 1997 рік



Леонардо Ді Капріо у фільмі / Кадр з фільму

Роль у фільмі "Авіатор" / The Aviator – 2004 рік



Леонардо Ді Капріо у фільмі / Кадр з фільму

Роль у фільмі "Великий Гетсбі" / The Great Gatsby – 2013 рік



Леонардо Ді Капріо у фільмі / Кадр з фільму

Роль у фільмі "Вбивці квіткової повні" / Killers of the Flower Moon – 2023 рік



Леонардо Ді Капріо у фільмі / Кадр з фільму

Кожен період кар'єри Леонардо Ді Капріо по-своєму особливий. А той шлях, який пройшов актор, зробив його справжньою легендою кінематографа.