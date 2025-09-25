Даже после десятилетий славы актер все еще выглядит потрясающе. В материале Кино 24 мы покажем, каким Ди Каприо был в молодости.

Рекомендуем Сеть взорвал самый новый испанский сериал на Netflix, который уже стал настоящим хитом

Как менялся Леонардо Ди Каприо на протяжении карьеры?

Роль в фильме "Жизнь этого парня" / This Boy's Life – 1993 год



Леонардо Ди Каприо в фильме / Кадр из фильма

Роль в фильме "Что угнетает Гилберта Грейпа" / What's Eating Gilbert Grape – 1993 год



Леонардо Ди Каприо в фильме / Кадр из фильма

Роль в фильме "Титаник" / Titanic – 1997 год



Леонардо Ди Каприо в фильме / Кадр из фильма

Кстати, недавно Леонардо Ди Каприо засветился на отдыхе с любимой. Подробности – по ссылке.

Роль в фильме "Авиатор" / The Aviator – 2004 год



Леонардо Ди Каприо в фильме / Кадр из фильма

Роль в фильме "Великий Гэтсби" / The Great Gatsby – 2013 год



Леонардо Ди Каприо в фильме / Кадр из фильма

Роль в фильме "Убийцы цветочной полнолуния" / Killers of the Flower Moon – 2023 год



Леонардо Ди Каприо в фильме / Кадр из фильма

Каждый период карьеры Леонардо Ди Каприо по-своему особенный. А тот путь, который прошел актер, сделал его настоящей легендой кинематографа.