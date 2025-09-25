Над нею працювали творці легендарного "Паперового будинку". Серіал уже привернув увагу мільйонів і продовжує це робити. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше подробиць про сюжет, акторський склад, кількість серій та чи буде другий сезон.

Що відомо про серіал "Бункер мільярдерів"?

Сюжет розгортається в час, коли світ балансує на межі ядерної катастрофи. В центрі сюжету група мільярдерів, які хочуть врятувати своє життя. Всі ці заможні родини спускаються в величезний підземний бункер.

Здавалося б, він обладнаний для тривалого та комфортного життя без загрози. Там є все: справжнє мінімісто з рестораном, садами, тренажерними залами, барами, спортивними майданчиками та усіма можливими зручностями. Ба більше, всі ці люди мають можливість в прямому ефірі спостерігати за тим, що відбувається на поверхні і як світ занурюється в хаос.

"Бункер мільярдерів": дивіться онлайн трейлер серіалу

Здавалося б, вони у повній безпеці, однак несподівано цей розкішний притулок перетворюється на справжню пастку. Це стається через конфлікт між двома давно ворожими сім'ями. Ця ситуація може створити для них ще більшу загрозу, аніж це було до того. Адже нічого так не зможе

Серіал можна подивитись на стримінговій платформі Netflix.

Скільки епізодів у серіалі?

Стрічка налічує всього 8 епізодів, однак видається, що для прихильників жанру цього замало. Усі вже активно обговорюють те, чи буде другий сезон, та наразі офіційної інформації про це немає. Люди в захваті від сюжету та напруги, яка є у серіалі, однак багатьом не сподобався фінал: він виявився занадто відкритим.

Що відомо про акторський склад?

Головні ролі втілили такі актори:

Хоакін Фурр'єль,

Наталія Вербеке,

Мірен Ібаргурен,

Карлос Сантос,

Алекс Вільясан,

Алісія Фалько,

Монтсе Гуайяр,

Мігель Гарсес,

Пау Сімон та інші.

Якщо ви ще досі не дивились стрічку, влаштуйте собі справжній кіновечір та складіть власне враження про серіал "Бункер мільярдерів".