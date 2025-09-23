Такі стрічки дарують гарний настрій і чудово підійдуть для перегляду під час відпочинку чи навіть роботи. Кіно 24 підготував добірку ідеальних серіалів на Netflix, які можна увімкнути на фоні.

Які серіали Netflix ідеальні для перегляду на фоні?

"Емілі в Парижі"

Це легкий серіал про молоду американку Емілі Купер, яка отримує роботу своєї мрії в Парижі. Вона приїжджає з Чикаго, щоб працювати у французькому маркетинговому агентстві й одразу стикається з мовним бар'єром, культурними відмінностями та зовсім іншим підходом до роботи. Не знаючи французької мови й не маючи друзів у новому місті, Емілі намагається налагодити професійне життя та знайти своє місце в французькій культурі. Водночас героїня веде блог про своє життя та згодом закохується у француза.

"Емілі в Парижі": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Друзі"

Рейчел, Росс, Моніка, Чендлер, Джо та Фібі живуть у Нью-Йорку та часто зустрічаються у кафе Central Perk. Вони переживають кумедні й зворушливі моменти, закохуються, сваряться, підтримують одне одного і разом дорослішають. Найголовніше в історії героїв – це міцна дружба, яка робить їхнє щоденне спільне життя веселішим. Цей ситком вже давно став культурним феноменом, тому залишається актуальним протягом десятиліть.

"Друзі": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Дівчата Гілмор"

Сюжет серіалу розгортається у мальовничому місті Старз-Холлоу, яке розташоване неподалік від Гарварда. Лорелай Гілмор та її донька Рорі більше схожі на подруг, ніж на класичних матір і дитину. Головні героїні разом жартують, постійно спілкуються та підтримують одна одну в будь-якій ситуації. Лорелай виростила доньку самостійно, попри тиск своєї заможної родини, тож жінці доводиться стикнутися зі серйозною проблемою – оплатою навчання Рорі в престижному коледжі.

Дівчата Гілмор: дивіться трейлер серіалу онлайн

Що ще можна подивитися на Netflix?

Наразі українці найчастіше переглядають фільм "Не той Париж" на Netflix. Це легка романтична комедія, що розповідає про дівчину, яка мріє потрапити до Франції. Однак героїня опиняється не у французькій столиці, а в однойменному місті в Техасі. Дівчина хоче звідти втекти, але несподівано її увагою заволодів привабливий ковбой.