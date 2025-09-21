Кіно 24 підготував добірку серіалів на Netflix, які тримають у напрузі та змушують сумніватися у власних здогадках. Запропоновані стрічки точно сподобаються тим, хто шукає щось свіже й несподіване.

Які серіали на Netflix мають небанальний сюжет?

"Ріплі" (2024)

Молодий чоловік Том Ріплі намагається вирватися зі злиднів і знайти своє місце у світі. Одного дня він отримує завдання від заможного бізнесмена – вирушити до Італії, щоб переконати його сина, Дікі Грінліфа, повернутися додому. Том погоджується, тому опиняється у Європі. Ріплі, захоплений розкішним життям, яке веде Дікі, планує не лише залишитися тут, але й стати частиною цього середовища за будь-яку ціну.

"Ріплі": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Остання ніч у Треморі" (2024)

На віддаленому узбережжі, серед туманів і гулу хвиль, піаніст шукає спокою та нових ідей для своєї музики. Однак, замість натхнення, він стикається з дивними подіями, що руйнують його уявлення про реальність. Так, чоловік починає бачити незрозумілі сни та тривожні видіння, що стають дедалі страшнішими. Головному герою треба розкрити сенс моторошних передбачень, щоб захистити найрідніших.

"Остання ніч у Треморі": дивіться трейлер серіалу онлайн

"В її очах" (2021)

Мати-одиначка Луїза знайомиться з уважним і привабливим Девідом. Однак виявляється, що він вже одружений. Луїза хоче припинити свої стосунки з ним, але не може через свої почуття. Згодом вона знайомиться з дівчиною Адель, не знаючи, що це дружина Девіда. Головна героїня дізнається, що за ідеальним фасадом подружнього життя ховаються темні таємниці.

"В її очах": дивіться трейлер серіалу онлайн

Серед інших серіалів Netflix з небанальним сюжетом:

"Оленя" (2024);

(2024); "Мисливець за розумом" (2017);

(2017); "Привиди будинку на пагорбі" (2018);

(2018); "Озарк" (2017);

(2017); "Пантеон" (2022).

Що ще подивитися на Netflix?

На стримінговій платформі Netflix глядачі можуть знайти чимало фільмів різноманітних жанрів. Зокрема, бойовики, які вражають цікавим сюжетом, неперевершеним гумором та гарною акторською грою. Серед захопливих фільмів на Netflix.

"Червоне повідомлення";

"Ручна поклажа";

"Знову в дії".

Обирайте фільм з переліку та пориньте у світ кінематографа. Насолоджуйтеся переглядом!