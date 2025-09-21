Кіно 24 підготувало добірку з трьох легендарних фільмів, які не залишать байдужим жодного глядача. Кожен із них – це сплетіння інтриг, несподіваних поворотів і загадок, розгадати які не так просто.

"Невидимий гість"

Тіло коханки, замкнені двері й докази, що обвинувачують успішного бізнесмена – його життя перетворюється на кошмар. Єдиний шанс уникнути катастрофи – досвідчена адвокатка Вірджинія Гудман. Разом вони мають розплутати хитромудру загадку за одну ніч. Фінал шокує навіть найуважнішого глядача.

"Невидимий гість": дивіться трейлер онлайн

"Вбивство у "Східному Експресі""

Це екранізація одного з найвідоміших романів Агати Крісті.

Потяг "Східний експрес" прямує зі Стамбула до Парижа, але на борту стається жахливе вбивство. Пасажир Семюел Ретчетт знайдений мертвим із дванадцятьма ножовими пораненнями, а всі навколо – підозрювані. Легендарний детектив Еркюль Пуаро береться за розплутування цього клубка таємниць, та чи вдасться йому знайти вбивцю серед обману та брехні?

"Вбивство у "Східному Експресі"": дивіться трейлер онлайн

"Загублена"

Нік і Емі Данн здавалися ідеальною парою, але їхня п’ята річниця весілля обертається кошмаром. Нік повертається додому і знаходить двері відчиненими, сліди боротьби та зниклу дружину. Тепер він сам стає головним підозрюваним, а спроби довести власну невинність відкривають темні секрети їхнього життя. Цей детективний трилер нагадує: нічого не є таким, яким здається.

"Загублена": дивіться трейлер онлайн