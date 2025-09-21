Кино 24 подготовило подборку из трех легендарных фильмов, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя. Каждый из них – это сплетение интриг, неожиданных поворотов и загадок, разгадать которые не так просто.

"Невидимый гость"

Тело любовницы, запертые двери и доказательства, обвиняющие успешного бизнесмена – его жизнь превращается в кошмар. Единственный шанс избежать катастрофы – опытный адвокат Вирджиния Гудман. Вместе они должны распутать хитроумную загадку за одну ночь. Финал шокирует даже самого внимательного зрителя.

"Невидимый гость": смотрите трейлер онлайн

"Убийство в "Восточном экспрессе""

Это экранизация одного из самых известных романов Агаты Кристи.

Поезд "Восточный экспресс" следует из Стамбула в Париж, но на борту происходит ужасное убийство. Пассажир Сэмюэл Рэтчетт найден мертвым с двенадцатью ножевыми ранениями, а все вокруг – подозреваемые. Легендарный детектив Эркюль Пуаро берется за распутывание этого клубка тайн, но удастся ли ему найти убийцу среди обмана и лжи?

"Убийство в "Восточном Экспрессе"": смотрите трейлер онлайн

"Исчезнувшая"

Ник и Эми Данн казались идеальной парой, но их пятая годовщина свадьбы оборачивается кошмаром. Ник возвращается домой и находит дверь открытой, следы борьбы и пропавшую жену. Теперь он сам становится главным подозреваемым, а попытки доказать собственную невиновность открывают темные секреты их жизни. Этот детективный триллер напоминает: ничего не является таким, каким кажется.

"Исчезнувшая": смотрите трейлер онлайн