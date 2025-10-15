Вмикайте – і пориньте у світ, де нічого не є тим, чим здається, і до останнього невідомо, хто є ким. Кіно 24 запрошує у світ шпигунських драм – територію, де у правди дві сторони, любов оманлива, а довіра може коштувати життя.

Які серіали тримають в напрузі до останнього?

"Батьківщина" (2011-2020)

Цей американський політичний трилер уже понад десяток років не втрачає популярності, і має низку престижних кінонагород. В центрі сюжету – офіцерка ЦРУ Керрі Метісон (Клер Дейнс), яка підозрює, що визволений із полону морський піхотинець Ніколас Броуді (Демієн Льюїс) може бути завербованим агентом терористичної організації.

Це історія про віру, обман і крихку межу між героїзмом і фанатизмом. Один із трендових серіалів десятиліття, що сформував нові стандарти для шпигунських драм.

"Батьківщина": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Митець" (2025)

Україна, наші дні. Легендарного майора Скорука (Дмитро Рибалевський) несподівано знаходять в автівці колаборанта після майже трьох років загадкового зникнення. Де він був весь цей час і що з ним було – Скорук не пам'ятає, але має дивні наслідки полону: малює картинки злочинів, які невдовзі відбуваються у реальності. Його вважали мертвим, але тепер рідні та колеги гадають: хто він, чому нічого не пам'ятає і чи можна йому довіряти? На ці питання шукає відповіді й сам Дмитро Скорук…

"Митець": дивіться онлайн трейлер серіалу

Прем'єру 12-серійного шпигунського детективу від режисера антирадянського екшена "Каховський об'єкт" і фільму "Я працюю на цвинтарі" Олексія Тараненка, а також режисера стрічки "БожеВільні" Дениса Тарасова дивіться вже з 3 листопада на каналі ICTV2.

"Берлінська резидентура" (2016–2019)

Американський телевізійний трилер, що занурює у світ шпигунських ігор у самому серці Європи. Молодий аналітик ЦРУ Деніел Мейєр (Річард Армітідж) прибуває до берлінської резидентури, щоб виявити, хто зливає секретні дані інформатору. Чим далі він просувається у розслідуванні, тим очевидніше стає: змова сягає аж до Вашингтона.

"Берлінська резидентура": дивіться онлайн трейлер серіалу

Поруч із ним працює досвідчений агент Гектор ДеЖан (Ріс Іванс), наставник і водночас людина з власними темними мотивами. Серіал вирізняється реалістичною атмосферою та напруженим, захопливим сюжетом, який демонструє: найбільша небезпека – всередині системи.

"Американці" (2013-2018)

Події відбуваються на початку 1980-х, у розпал Холодної війни. Подружжя шпигунів – Філіп (Меттью Різ) і Елізабет (Кері Рассел) – живуть у передмісті Вашингтона під прикриттям і видають себе за звичайну американську родину Дженнінґсів. Вони мають двох дітей, керують турагенцією і зовні нічим не відрізняються від сусідів. Але поступово ідеально вибудувана легенда ламається, а між подружжям з'являються сумніви, страхи й справжні почуття.

"Американці": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чорні голуби" (2024)

Шпигунський трилер з Кірою Найтлі у головній ролі, де вона блискуче перевтілюється в дружину міністра оборони Гелен і за сумісництвом агентку під прикриттям. Гелен Вебб належить до таємничої організації шпигунів, що продають конфіденційну інформацію тим, хто заплатить більше. Коли вбивають її коханця Джейсона, Гелен разом зі старим другом Семом (Бен Вішоу) розслідує злочин.

"Чорні голуби": дивіться онлайн трейлер серіалу

Сліди ведуть до змови, яка пов'язує лондонський злочинний світ із впливовими політиками. Витончена психологічна драма про кохання, довіру і межу, де закінчується правда. Не пропустіть прем'єру шпигунського детективу "Митець" на ICTV2 з 3 листопада о 20:00.