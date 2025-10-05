Хоча прем'єра фільму "І прийшов павук" відбулася ще у 2001 році, сьогодні він став одним із фаворитів українських глядачів. У матеріалі Кіно 24 ви дізнаєтеся більше про сюжет, акторів та про те, кому варто переглянути стрічку.

Радимо "Мавка․ Справжній міф" – найочікуваніший фільм 2026 року: інтерв'ю з головною героїнею

Що відомо про фільм "І прийшов павук"?

Це детективний трилер, який створювали у співпраці кінотворці з США, Німеччини та Канади. Прем'єра відбулася ще 6 квітня 2001 року, однак сьогодні фільм потрапив у топ-10 найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix.

Стрічка полюбилася багатьом, адже у фільмі закручений детективний сюжет, де до самого фіналу неясно, хто ж насправді закрутив цю павутину, у якій всі заплуталися. Яскрава акторська гра та несподівані сюжетні повороти – усе це змушує глядачів затамувати подих.

До речі, головні ролі у стрічці зіграли такі актори: Морган Фріман, Моніка Поттер, Майкл Вінкотт, Ділан Бейкер, Міка Бурем, Антон Єльчін, Кімберлі Готорн, Джей О. Сендерс, Біллі Берк, Майкл Моріарті.

"І прийшов павук": дивіться онлайн трейлер фільму

За сюжетом з престижної школи викрали дівчинку, яка була дочкою сенатора. Злочинець вирішує не гаяти часу і замість того, аби просто отримати викуп за неї, він починає грати з поліцією в ризиковані ігри. За справу беруться доктор Алекс Кросс і Джеззі Фленніган. Їм доведеться об'єднатися та знайти дівчинку, поки не стало занадто пізно.

Захопливі сюжети кіно нікого не залишають байдужим. Компанія Favbet також не залишає без емоцій. Зручний сервіс із широким вибором ігор, де кожен знайде щось для себе.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

Який фільм став найпопулярнішим на Netflix?

Найпопулярнішим на стримінговій платформі Netflix за цей тиждень став комедійний фільм під назвою "Французький коханець". Це французька малодраматична комедія, прем'єра якої відбулася 26 вересня 2025 року.

Історія розповідає про відомого актора, який переживає публічне розставання, а також офіціантку, яка розлучається з чоловіком. Вони випадково знайомляться в Парижі й чи не з першої зустрічі розуміють, що є ідеальними партнерами один для одного.

"Французький коханець": дивіться онлайн трейлер фільму

Однак є одне питання, чи витримають вони та їхні почуття надмірну увагу публіки?

Якщо ви не є фанатом детективів та трилерів, то обирайте для перегляду комедію та влаштуйте собі ідеальний вихідний.