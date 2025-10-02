Серед фільмів зараз у лідерах романтична комедія "Французький коханець". Детальніше про неї, а також повний рейтинг найпопулярніших фільмів дивіться далі на Кіно 24 з посиланням на Netflix.

Теж цікаво 3 легких серіали на Netflix, які дивляться на одному диханні

"Французький коханець"

Ця французька комедія стала лідером переглядів одразу після прем'єри. Головний герой – відомий актор, який переживає публічне розставання. Головна героїня – офіціантка, що розлучається з чоловіком. Коли випадково знайомляться в Парижі, то стає зрозуміло, що вони – ідеальна пара.

"Французький коханець": дивіться онлайн трейлер фільму

Захопливі сюжети кіно нікого не залишають байдужим. Компанія Favbet також не залишає без емоцій. Зручний сервіс із широким вибором ігор, де кожен знайде щось для себе.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Вона сказала "Можливо"

Другий тиждень поспіль другу позицію в рейтингу займає ця німецька романтична комедія. Маві дізнається, що походить з надзвичайно багатої турецької династії. Познайомившись з новою сім'єю розуміє, що їхні очікування перевертають життя з ніг на голову. Чи готова дівчина до таких змін?

"Вона сказала "Можливо": дивіться онлайн трейлер фільму

Серед найпопулярніших фільмів зараз також є:

"Кейпоп-мисливиці на демонів";

"Не той Париж";

"Клуб убивств по четвергах";

"Сьомий син";

"Рут і Боаз";

"Переліт";

"Закохайся в мене";

"Щенячий патруль в кіно".

У лідерах серіалів – новий трилер

На першу позицію в рейтингу серіалів увірвався новий трилер "Дім Гіннесів". Після смерті батька четверо спадкоємців мають об'єднатися задля збереження пивоварні, яка на весь світ прославила Ірландію.

Події у серіалі відбуваються у 19 столітті, що створює особливий настрій і є ідеальним варіантом для перегляду у холодний осінній вечір. Також важливо те, що серіал складається з 8 епізодів, тож його можна переглянути за кілька днів.