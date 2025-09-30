Наразі він займає 2 місце серед найпопулярніших серіалів на Netflix в Україні. Який сюжет у цьому телесеріалі – пише Кіно 24 з посиланням на Netflix.
Дія серіалу "Дім Гіннесів" розгортається в Дубліні у 19 столітті. Після смерті батька сини та донька відомої династії отримують у спадок пивоварню, яка прославила Ірландію на весь світ. У центрі сюжету – четверо спадкоємців: Артур, Едвард, Енн та Бен. Здавалося б, тепер вони мають об'єднатися, щоб разом зберегти родинну справу. Але насправді між ними починається небезпечна гра. Глядачі побачать суміш суперництва, зради з нотками романтики та жадоби влади.
Серіал "Дім Гіннесів": дивіться трейлер онлайн
- Останнім часом багато обговорюють серіал "Ціна краси". У ньому показано історію двох жінок, які належать до протилежних світів. У кожної з них свої труднощі, але доля дивним чином зводить їхні шляхи, що багато чого змінює.
- Також зараз дуже популярним є серіал "Бункер мільярдерів" про групу багатіїв, які через загрозу ядерної катастрофи спускаються в величезний підземний бункер з усіма зручностями. Але коли небезпека, здається, минула, починається новий жах: давня ворожнеча між двома сім’ями переростає у небезпечний конфлікт.