Наразі він займає 2 місце серед найпопулярніших серіалів на Netflix в Україні. Який сюжет у цьому телесеріалі – пише Кіно 24 з посиланням на Netflix.

Дія серіалу "Дім Гіннесів" розгортається в Дубліні у 19 столітті. Після смерті батька сини та донька відомої династії отримують у спадок пивоварню, яка прославила Ірландію на весь світ. У центрі сюжету – четверо спадкоємців: Артур, Едвард, Енн та Бен. Здавалося б, тепер вони мають об'єднатися, щоб разом зберегти родинну справу. Але насправді між ними починається небезпечна гра. Глядачі побачать суміш суперництва, зради з нотками романтики та жадоби влади.

Серіал "Дім Гіннесів": дивіться трейлер онлайн

Які ще новинки вийшли на Netflix?