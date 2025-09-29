Саме для таких вечорів Кіно 24 підготував добірку з трьох серіалів на Netflix. Тут знайдете чорний гумор, динамічні сюжети й гарну операторську та акторську роботу. А ще приємний бонус – кожен із цих серіалів можна "проковтнути" всього за день, якщо раптом вирішите переглянути їх на вихідних.

Не пропустіть Він стане фаворитом глядачів: виходить новий український серіал, про який гудить вся мережа

"Сирени"

Сімон переїхала у Порт-Гейвен, де знайшла нібито ідеальну роботу, де має змогу жити в розкішному будинку, гарно одягатися й чудово харчуватися. Окрім цього, ще й, здавалося б, прекрасно ладнає зі своєю заможною роботодавицею Мікаелою. Втім, в життя Сімон вривається її сестра Девон, якій потрібна допомога з важкохворим батьком. Побачивши "нове життя" Сімон, Девон вирішує, що їй потрібно рятувати сестру.

Серіал "Сирени": дивіться трейлер онлайн

"Чотири пори року"

Комедійний драматичний серіал, який розповідає про життя трьох пар, які дружать вже 30 років. Вони мають традицію: щосезону влаштовувати поїздки разом. Утім, несподівано одне з подружжя опинається на межі розлучення. Чи витримає багаторічна дружба це випробування?

Серіал "Чотири пори року": дивіться трейлер онлайн

"Анатомія скандалу"

Політична кар'єра та шлюб Джеймса Вайтхауса опиняється під загрозою, коли таємниця з його минулого виходить назовні. Чоловіка звинувачують в страшному злочині, що руйнує, здавалося б, чудове життя. Скандал розгортається на очах у всіх, і згодом навіть дружина Джеймса починає сумніватися, чи знає насправді чоловіка з яким будувала стосунки ще з підліткового віку.

Серіал "Анатомія скандалу": дивіться відео онлайн