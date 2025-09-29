Именно для таких вечеров Кино 24 подготовил подборку из трех сериалов на Netflix. Здесь найдете черный юмор, динамичные сюжеты, хорошую операторскую и актерскую работу. А еще приятный бонус – каждый из этих сериалов можно "проглотить" всего за день, если вдруг решите посмотреть их на выходных.

Не пропустите Он станет фаворитом зрителей: выходит новый украинский сериал, о котором гудит вся сеть

"Сирены"

Симон переехала в Порт-Хейвен, где нашла якобы идеальную работу, где имеет возможность жить в роскошном доме, хорошо одеваться и прекрасно питаться. Кроме этого, еще и, казалось бы, прекрасно ладит со своей богатой работодательницей Микаэлой. Впрочем, в жизнь Симон врывается ее сестра Девон, которой нужна помощь с тяжелобольным отцом. Увидев "новую жизнь" Симон, Девон решает, что ей нужно спасать сестру.

Сериал "Сирены": смотрите трейлер онлайн

"Четыре времени года"

Комедийный драматический сериал, который рассказывает о жизни трех, которые дружат уже 30 лет. Они имеют традицию: каждый сезон устраивать поездки вместе. Впрочем, одна из пар оказывается на грани развода. Выдержит ли многолетняя дружба это испытание?

Сериал "Четыре времени года": смотрите трейлер онлайн

"Анатомия скандала"

Политическая карьера и брак Джеймса Уайтхауса оказывается под угрозой, когда тайна из его прошлого выходит наружу. Мужчину обвиняют в страшном преступлении, что разрушает, казалось бы, замечательную жизнь. Скандал разворачивается на глазах у всех, и впоследствии даже жена Джеймса начинает сомневаться, знает ли на самом деле мужчину с которым строила отношения еще с подросткового возраста.

Сериал "Анатомия скандала": смотрите видео онлайн